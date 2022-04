Amici 21, spuntano i nomi dei nuovi eliminati: indiscrezione clamorosa

Colpo di scena a poche ore dal Serale di Amici 21. La redazione di Maria De Filippi ha involontariamente svelato i nuovi eliminati.

Spuntano per i più curiosi i prossimi eliminati del talent show di Mediaset, Amici. A rivelarli con una foto postata sui social è stato il gruppo di Maria: sul web è caos! Tutti i dettagli.

A poche ore dalla settima puntata con il Serale di Amici 21, la redazione del seguitissimo talent show di Mediaset ha spoilerato i prossimi eliminati. Si tratterebbe di un errore pervenuto dal gruppo di Maria De Filippi che in queste ore sta facendo discutere, e non poco, sul web.

Questa sera saranno due gli eliminati provvisori che si scontreranno al ballottaggio. In una foto scattata durante la registrazione della puntata e pubblicata sul web, si vedono dietro ai tre giudici di Amici, Nunzio e Albe seduti sui cubi rossi. Stando alle anticipazioni la serata si aprirà con una sfida tra Rudy Zerbi-Alessandra Celentano vs Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro. La manche sarà vinta dai primi con Nunzio che finisce al ballottaggio.

Al ballottaggio con Nunzio e Albe anche un altro all’allievo di Amici 21: chi si salva per primo

Dopo la prima manche, la seconda sfida vedrà Rudy Zerby-Alessandra Celentano vs Anna Pettinelli-Veronica Peparini. I primi due vinceranno nuovamente la sfida. In questo caso l’eliminato provvisorio sarà Albe. Infine per la terza manche Zerbi e la Celentano hanno scelto Lorella Cuccarini e l’ex ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro.

Questa volta a vincere sono stati questi ultimi due portando al ballottaggio con Nunzio e Albe anche Luigi. Il cantante però è riuscito a salvarsi per primo. Infine come succede in chiusura di ogni Serale, Maria De Filippi si è collegata in casetta dove ha rivelato a Nunzio e Albe il loro destino. Per scoprire tutti i dettagli non ci resta altro che seguire questa sera il settimo appuntamento con il talent show di Mediaset.