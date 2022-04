“È urgente, aiutatemi”. Clamoroso appello di Sossio Aruta: cos’è successo

Sossio Aruta è tornato sui social lanciando un urgente e clamoroso appello. Infatti l’ex calciatore ha chiesto l’aiuto dei suoi followers.

Torna a far parlare di sé Sossio Aruta a causa di un clamoroso appello lanciato sui suoi canali social. Il compagno di Ursula Bennardo rischia grosso: andiamo quindi a scoprire cos’è successo all’amato influencer.

Sossio Aruta torna a far discutere, con un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti il profilo Instagram de ‘Il Re Leone‘ sarebbe stato rubato da alcuni hacker e adesso il compagno di Ursula Bennardo rischia grosso. La coppia ha cercato subito di avvertire le persone che li seguono, anche perché chi segue Sossio è facile che segua anche Ursula sui social. Così, con un video sempre sul social di Meta, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno spiegato cos’è successo.

La coppia si è preoccupata vedendo che chi ha rubato il profilo ha cominciato a pubblicare contenuti non autorizzati. E forse anche pericolosi per chi potrebbe credere sia Sossio. Quindi Aruta ha chiesto ai followers della Bennardo di far girare queste stories denuncia, per far capire a tutti che gli ultimi contenuti postati sul suo profilo erano stati pubblicati senza la sua autorizzazione. Andiamo quindi a vedere il racconto dell’ex calciatore sulle stories della sua compagna di vita.

Rubato il profilo Instagram di Sossio Aruta: la denuncia dell’influencer

Sossio Aruta ha quindi voluto denunciare quanto successo nelle ultime ore. Infatti l’ex gieffino ha esclamato sulle stories della sua partner: “Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo” – ha poi continuato – “c’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi“. Nelle stories successive quindi i due hanno fatto sapere che solamente domattina potevano sporgere denuncia.

Inoltre anche la Bennardo ha deciso di registrare un video, in cui ha esclamato: “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi“. Nonostante ciò la coppia si è subito data da fare per cercare di rimediare al danno subito. Infatti con una segnalazione di massa è possibile che il social chiuda istantaneamente il profilo di Sossio Aruta. Solamente nelle prossime ore, però, capiremo come si sta evolvendo la faccenda.