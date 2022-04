Uomini e Donne anticipazioni: Gemma sorpresa da una proposta, Luca prende una decisione. Emozioni in serie per concludere la settimana

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni che stanno circolando in rete, sarà molto dedicata al Trono Over e alla sua regina. Perché nessuno può negare che negli ultimi dieci anni Gemma Galgani sia uno dei simboli del programma.

Nel corso degli anni Gemma ha più volte pensati di aver trovato il grande amore, ma tutte le storie più o meno lunghe si sono concluse in nulla. Ora, come anticipa la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ di Lorenzo Pugnaloni, la Galgani è pronta a riprendersi il suo spazio per approfondire la conoscenza con Giacomo.

Nelle ultime puntate la storica dama torinese era rimasta colpita favorevolmente dalla proposta dell’uomo, arrivato da poco e che le aveva chiesto di uscite. Una bella sorpresa e alla fine lei ha anche accettato. Ecco perché c’è attesa per capire come i due protagonisti racconteranno la loro prima uscita di coppia. Finalmente Gemma farà scattare quella scintilla che le manca da tempo?

Uomini e Donne anticipazioni: novità importanti per il Trono Classico

Ma nel Trono Over ci sarà anche spazio per l’altra grande protagonista delle ultime stagioni, Ida Platano. La parrucchiera bresciana ha saltato qualcuna delle ultime registrazioni e dovrebbe conoscere un paio di nuovi uomini anche se non mancheranno i soliti siparietti polemici con Tina Cipollari, sicura che la donna non abbia mai dimenticato Riccardo Guarnieri. E molti sono convinti che i due ci riproveranno.

Per il presente e il futuro di Uomini e Donne però ci sono anticipazioni importanti anche sul Trono Classico. Perché oggi, 29 aprile, infatti, dovrebbe essere in programma una nuova registrazione e Luca Salatino arriverà al momento più importante della sua avventura sul trono.

Il tronista romano-pugliese ha stretto il cerchio alle ultime tre pretendenti, Soraia, Lilli e l’ultima arrivata Aurora che sta per far saltare il banco. Finalmente è arrivato il momento della scelta? E Luca riuscirà a mettere d’accordo quella parte del pubblico che non ha ancora capito dove voglia arrivare? Lo scopriremo nei prossimi giorni anche perché ormai il tempo stringe.