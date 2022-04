Stefano Tacconi, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: tutti col fiato sospeso. L’ex calciatore è ancora ricoverato in ospedale

A fare un quadro più preciso delle sue condizioni ci ha pensato il figlio Andrea, sempre al suo fianco in questo difficilissimo momento. Dopo l’ischemia il percorso è ancora lungo.

Sono ore molto delicate queste per l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi. L’ex portiere è ricoverato presso la Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dopo aver subito una brutta ischemia cerebrale nei giorni scorsi. In molti si sono chiesti quali siano le sue attuali condizioni, definite subito piuttosto serie da medici e familiari, dopo il malore accusato prima di un evento ad Asti. A fare chiarezza sullo stato del padre ci ha pensato il figlio Andrea, attraverso il proprio profilo Instagram.

“Oggi segnale molto importante, alla mia frase la Juve ha vinto papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo”, ha scritto Andrea, raccogliendo una marea di messaggi di incoraggiamento da parte di tifosi e amici. Il riferimento era chiaramente alla partita vinta dai bianconeri l’altra sera contro il Sassuolo, nel posticipo della 34a giornata di Serie A. Un 2-1 strappato negli ultimi minuti grazie ad un bel gol di Moise Kean, che potrebbe aprire scenari di terzo posto.

Stefano Tacconi, parla il figlio Andrea: novità sulle sue condizioni

Questi aggiornamenti fanno il paio con quelli rilasciati dall’equipe medica che ha in cura Tacconi e che è stata intervistata qualche ora prima da Federica Panicucci a Mattino 5 e da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Gli specialisti si sono detti cautamente ottimisti dopo la prima operazione che era riuscita a limitare i danni provocati dall’emorragia cerebrale.

Anche un paio di giorni fa lo stesso Andrea Tacconi si era dimostrato piuttosto tranquillo, rimarcando i segnali positivi dopo l’operazione.

Anche il figlio dell’ex numero 1 della Juventus, non è del tutto nuovo ad apparizioni in tv, visto che come il padre ha partecipato ad un reality. Non L’Isola dei Famosi nel suo caso, ma La Fazenda, format trasmesso su Sky. Il ragazzo, che lavora anche come modello, è stato in passato anche tentatore a Temptation Island.