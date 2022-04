Sanremo 2023, arriva la smentita ufficiale: non ci sarà!

Uno degli artisti più amati e seguiti ha smentito tutto. Non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

L’unica certezza al momento è che ci sarà Amadeus e il pubblico. La presenza di quest’ultimo a causa della pandemia non è stata scontata negli ultimi due anni a causa della pandemia ma nell’ultima edizione della kermesse musicale c’è stato il sold out e il record di ascolti.

Squadra vincente non si cambia e mamma Rai ha deciso di confermare Amadeus per altri due anni: 2023 e 2024. Sarà dunque ancora lui a selezionare i brani in gara e a condurre le cinque serate del Festival. Facile immaginare che venga confermata la squadra di autori, la regia di Stefano Vicario, la formula del programma. Con le edizioni 2023 e 2024, Amadeus arriverà a cinque Festival condotti di fila, che lo mette al pari di Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Il Festival 2023, stando a quanto rivela TVBlog dovrebbe iniziare martedì 31 gennaio per terminare sabato 4 febbraio. Volendo tenere tutto nel mese di febbraio, le date di Sanremo 2023 potrebbero essere 7- 11 febbraio.

Sanremo 2023, arriva la smentita: amatissimo artista non parteciperà alla kermesse musicale

Gianluca Grignani, quest’anno salito sul palco dell’Ariston per una sera per duettare con Irama, è tornato ad essere padrone della propria vita dopo un periodo di difficoltà. Questa settimana è stato intervistato dal settimanale Chi, dove ha potuto parlare della propria carriera e della propria vita. Una delle domande fatte all’artista è stata su una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante però ha categoricamente smentito qualsiasi sua ipotetica partecipazione.

“Gara? Concorrente? Per me non esiste l’idea di classificare la musica in posizioni. La musica è il nostro lavoro. Come puoi partecipare ad uno show dove ti posizionano? La musica è fatica, lavoro, arte. Ma lo sa quante ore lavoro in studio io? A volte passa un’intera giornata e non vedo la luce. I ragazzi di oggi dovrebbero prendere la parola gavetta e tatuarsela. Per fortuna qualcuno in gamba come Irama, Blanco e pochi altri c’è ancora in giro”.