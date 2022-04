Rivoluzione totale a X Factor, ex protagonista di Amici nella giuria: affiancherà Fedez

Sarà rivoluzione totale a X Factor. Tra le star della giuria ci sarà l’ex protagonista di Amici. Affiancherà Fedez.

X Factor è pronto a vivere un nuovo restyling. La giuria vivrà una vera e propria rivoluzione e sembra che non ci siano riconferme ma solo un ritorno. Prima di proseguire è bene ricordare i giudici di tutte le edizioni.

Nelle prime due stagioni del programma a ricoprire il ruolo di giudici c’erano Morgan, Mara Maionchi e Simona Ventura. Nella terza edizione al posto di Simona Ventura arriva la moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. Nella quarta edizione viene introdotta la novità del quarto giudice, dove Mara Maionchi – unica riconfermata dalle precedenti edizioni – viene affiancata da tre nuovi giudici: Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo ed Elio, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese.

La quinta edizione vive il passaggio da Rai a Sky e la giuria vede la conferma di Elio, il ritorno di Morgan e Simona Ventura, e l’arrivo della cantante Arisa. La giuria resta invariata per la sesta edizione, mentre nella settima a sostituire Arisa ci sarà Mika. L’ottava edizione vede in giuria riconfermati Morgan e Mika, mentre al posto di Elio e della Ventura arrivano il rapper Fedez e la conduttrice televisiva Victoria Cabello. La nona edizione vede in giuria i riconfermati Mika e Fedez, mentre al posto di Morgan torna a ricoprire il ruolo di giudice Elio: inoltre viene sostituita Victoria Cabello con la cantante inglese Skin.

Per la decima edizione vi sono gli addii di Elio, Mika e Skin con Fedez unico riconfermato. Ritorna Arisa e spazio alla new entry Manuel Agnelli, cantante degli Afterhours, e Álvaro Soler. L’undicesima edizione vede la conferma di Fedez e Agnelli, il ritorno di Mara Maionchi e l’ingresso in giuria di Levante.

In occasione della dodicesima edizione i componenti della giuria antecedente rimangono invariati, ma a partire da quella successiva Fedez non ci sarà più. Mentre bella sedicesima edizione, la prossima, il rapper milanese dopo 4 anni di assenza torna a X Factor. Non sarà solo perché ad affiancarlo ci sarà proprio lei.

Rivoluzione totale a X Factor, ex protagonista di Amici nella giuria: affiancherà Fedez

Secondo quanto anticipa Dagospia pare che Ambra Angiolini, ex giudice di Amici (2017), sia a un passo dal firmare il contratto per entrare ufficialmente nel talent show che prenderà il via a giugno con la registrazione delle prime Audition e che sarà disponibile sul satellite a partire da settembre. La notizia per il momento non è stata né confermata né smentita. Per Ambra si tratta di un periodo decisamente pieno di impegni. Infatti dopo il successo ottenuto con la serie di Disney+ Le fate ignoranti che l’ha vista nel ruolo di Annamaria, l’attrice sarà ancora una volta sul palco del Concerto del Primo Maggio, guidandolo per il quinto anno consecutivo.