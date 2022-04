Raffaella Carrà, tutto pronto per l’ennesimo omaggio da brividi: italiani emozionatissimi. La presentatrice di Bologna è ancora amatissima

A meno di un anno dalla sua scomparsa è arrivato un altro momento per renderle omaggio. Un opera teatrale sarà dedicata alla grandissima artista, per la gioia di tutti i suoi fan.

Quel maledetto 5 luglio 2021 il mondo diceva addio ad una delle artiste più amate della nostra televisione. Raffaella Carrà era un simbolo della Rai e dello stile italiano, in grado di ricoprire magistralmente tantissimi ruoli diversi. Sin troppo difficile infatti catalogarla come semplice ballerina, attrice o presentatrice. “Raffa” è stata per tutti una vera icona, un modello da seguire e a cui ispirarsi. Nel corso di questi 10 mesi tutti le hanno voluto rendere omaggio. Dai personaggi dello sport (gli Azzurri impegnati all’Europeo, poi vinto), sino ai suoi ex colleghi del piccolo schermo. Un velo di tristezza e commozione ha solcato i volti di tutti nel pensare ad una grandissima donna, andata via troppo presto. In questo 2022 ci sono stati già degli eventi su tutto il territorio nazionale (e in Spagna) a lei dedicati, ma la lista non è ancora esaurita.

Raffaella Carrà, nuovo omaggio a teatro: tutti i dettagli del bellissimo evento

Si sta organizzando infatti, presso il Teatro Europa di Aprilia un grande show dedicato alla Carrà. Si intitolerà: “Omaggio a Raffaella Carrà” e vedrà coinvolta Vanessa Specchia insieme al suo corpo di ballo, con la riproposizione dei maggiori successi della regina della televisione italiana.

Uno spettacolo che verrà presentato dall’attore Gabriele Marconi, che ha avuto il privilegio di lavorare al fianco di Raffaella Carrà per anni.

Per quanto riguarda l’appuntamento la data da segnare è quella del 30 aprile, sabato prossimo, alle ore 21.00. La location è appunto il bellissimo Teatro Europa della cittadina in provincia di Latina, rinomato per show sempre di livello. Per tutti coloro che volessero recarsi all’evento è possibile contattare i numeri dell’infoline che sono il 335.8059019 e lo 06.97650344 (fisso). Per acquistare direttamente i biglietti ci sono due modalità: o si va direttamente al botteghino del teatro, per chi abita in zona, oppure più semplicemente si può accedere al circuito online CiaoTickets, che ha l’esclusiva per la vendita.