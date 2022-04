Lulù Selassié, colpo di scena dopo la fine del rapporto con Manuel: è successo poco fa!

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno deciso di chiudere la loro storia e la reazione è stata diversa per entrambi: ecco cos’ha fatto la principessa

In amore non c’è ragione e la Principessa Etiope ha dimostrato spesso e volentieri di avere un caratterizzo molto complesso. L’ultimo gesto fatto poco fa ha stupito tutti perché è arrivato subito dopo la fine della relazione col nuotatore.

Se è vero che i panni sporchi vanno lavati in famiglia, è anche vero che quando si decide di mettere una cosa sulla bocca di tutti c’è anche chi non riesce a fare a meno che parlarne. Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stato reso pubblico in TV al GF Vip 6 e sui social alla fine del reality, pertanto sarebbe impossibile non commentarlo, soprattutto per i compagni che l’hanno vissuto in prima persona.

A mettere bocca, infatti, torna ancora una volta prepotente Alex Belli che ha commentato la fine della loro relazione ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso: “Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano”.

Lulù e Jessica contro Alex Belli: dai social sparisce tutto

“Il Grande Fratello è una bolla, la prova del nove è la vita vera” Alex Belli sulla rottura tra Manuel e Lulù #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uOsB2nigmF — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 28, 2022

Quando Alex Belli ha messo bocca sul rapporto tra Manuel e Lulù, la Principessa Etiope e sua sorella Jessica hanno deciso di prendere provvedimenti perché non troppo entusiaste delle sue parole. Dal profilo Instagram di Lulù, tanto per cominciare, è scomparso il post che la vedeva insieme ad Alex Belli in cui i due apparivano sereni intenti a fare uno shooting. Per quel che riguarda Jessica, invece, deve esserle scappato un like ad un utente che ha scritto: “Lulù ha tolto il post con le foto di AB per me a conferma che lui ha detto stron*ate e punto”.

Un vero peccato quello della fine di un rapporto idilliaco -o almeno questo sembrava- visto e considerato che le sorelle Selassié sono rientrate tra le poche a non aver dato buca al 34° compleanno di Delia Duran.