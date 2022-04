Isola dei Famosi, terribile incidente stradale per ex naufraga: è ricoverata in gravi condizioni

Terribile incidente stradale per un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e suo marito: quali sono le sue condizioni attuali

L’indiscrezione al momento è partita da Alessandro Rosica che ha lanciato l’allarme su Instagram circa un terribile incidente che ha visto anche delle vittime: come stanno l’ex naufraga e suo marito.

Alessandro Rosica ha lanciato una bomba molto allarmante questa volta, circa l’ex naufraga Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Il gossipparo noto su Instagram come investigatoresocial ha scritto su un post: “Ieri mattina intorno alle ore 10:52 avrebbero avuto un incidente grave in auto, nei pressi di Kaposvar (Ungheria). L’altra coppia di anziani sarebbe deceduta sul colpo”.

Per quel che riguarda le condizioni di Eva e Massimiliano, invece “sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza. Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo”.

Isola dei Famosi, paura per Eva e Massimiliano: Mercedes andrà in Honduras?

Soltanto pochi giorni fa, tra l’altro, è volata la notizia di un nuovo ingresso all’Isola dei Famosi, proprio di Mercedesz Henger. La figlia di Eva arriverà ugualmente in Honduras, nonostante le condizioni di sua madre? Al momento, a riguardo non c’è alcuna notizia e nessuno dei coinvolti ha effettivamente confermato dell’incidente. Con ogni probabilità, almeno per il momento -ma è evidente che è una situazione da monitorare minuto dopo minuto- Mercedesz approderà ugualmente sulle sponde dell’Isola dei Famosi, mentre Eva e Massimiliano saranno ricoverati in Ungheria per provare a rimetterli in sesto quanto prima.

Indubbiamente l’ingresso all’Isola dei Famosi di Mercedesz potrebbe essere subito fonte di polemica viste le condizioni in cui verte sua madre con cui non è in ottimi rapporti ed il marito. Non appena lanciata la notizia la prima domanda degli utenti di Instagram è sorta spontanea: “E la figlia partirebbe lo stesso per l’Honduras?”, ma la risposta è stata quanto più semplice che mai proprio perché tra mamma e figlia non corre buon sangue.