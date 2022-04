Isola dei Famosi 2022, spoiler pazzesco: svelato il nome del prossimo eliminato

È stato svelato il nome del decimo concorrente eliminato de L’Isola dei Famosi. Nessuno ci crede.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, show condotto da Ilary Blasi al cui fianco, nelle vesti di opinionisti, ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Saranno diversi i temi di cui parlare nel corso della diretta ma il momento più atteso per il pubblico sarà lo stop al televoto con relativa eliminazione di uno dei naufraghi in nomination.

La domanda che tutti si pongono è chi sarà il settimo concorrente eliminato che raggiungerà Playa Sgamada. Una vaga idea di quel che riserverà il verdetto del pubblico ce lo danno i vari sondaggi online. Ebbene, facciamo un breve sunto. Dopo ben cinque coppie – Cicciolina-Melandri, Zequila-Floriana, Clemente-Laura, Blind-Roberta e Floriana-Clemente – e due singoli – Gustavo e Jeremias Rodriguez -, questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere uno fra Edoardo Tavassi ed Ilona Staller. L’eliminato troverebbe gli altri abitanti della spiaggia: Ilona Staller, Lory Del Santo e Marco Senise. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa.

Uno di loro raggiungerà Playa Sgamada dove sarà aperto un televoto che deciderà chi di loro sarà a tutti gli effetti eliminato e tornerà in Italia. A raggiungere Playa Sgamada sarà però anche un altro concorrente che sarà eliminato a sorpresa dalla Palapa.

Il televoto questa settimana è in positivo. I telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare? ed i sondaggi sembrerebbero essere chiarissimi. Ad avere la peggio potrebbero essere Licia Nunez. Ma quanto sono affidabili i sondaggi online? Questo lo scopriremo stasera.

Isola dei Famosi 2022, lacrime e disperazione: svelato il nome del decimo eliminato

L’eliminato di stasera finirà a Playa Sgamada. Da lì le strade sono due: rientrare in gioco, oppure tornare in Italia. Cosa deciderà il naufrago? Sicuramente vorrà giocarsi le sue possibilità e restare. Intanto ricordiamo che il gruppo è diviso in due fazioni: Cucaracha e Tiburon. Nel primo troviamo Clemente Russo, Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi, Guendalina Tavassi, Lory Del Santo, Marco Senise, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Nel secondo Alessandro Iannoni, Blind, Estefania Bernal, Laura Maddaloni, Licia Nunez, Marco Cucolo e Roger Balduino.

Su Playa Sgamada invece i concorrenti in gioco sono Ilona Staller, Marco Senise e Lory del Santo. Mentre i naufraghi tornati in Italia sono Antonio Zequila, Patrizia Bonetti, Marco Melandri, Silvano Michetti, Roberta Morise, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Jeremias e Gustavo Rodriguez.