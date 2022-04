Il paradiso delle signore 7, novità importanti: rivelata data di uscita e cast

Proprio il 29 aprile, la data in cui è stata trasmessa su Rai 1 l’ultima puntata de Il paradiso delle signore 6, ci sono degli spoiler importanti riguardo la stagione numero 7. Ecco di cosa si tratta e cosa hanno raccontato gli stessi attori.

Recentemente, uno dei personaggi più seguiti de Il paradiso delle signore ha confermato la sua presenza anche nella settima stagione della soap opera. Vanessa Gravina, che interpreta la contessa Adelaide, infatti, diventerà anche co-proprietaria del centro commerciale, ed ha promesso ai fan che non sarebbe più mancata nelle puntate.

Dall’altra parte, Umberto avrà vita difficile con Adelaide, che vorrà addirittura buttarlo fuori di casa dopo aver scoperto il suo tradimento. Roberto Farnesi, che interpreta proprio il marito della contessa, ha spiegato come in poche ore di girato si riesca a montare l’intera puntata da 40 minuti: si tratta di un vero e proprio record.

Il paradiso delle signore 7, ecco la data di inizio

Per quanto riguarda Il paradiso delle signore 7, ci sono già alcuni spoiler riguardo l’inizio della nuova serie. Di sicuro inizierà nel mese di settembre 2022, ma la data verrà resa ufficiale solamente durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Ci sarebbero però delle interessanti indiscrezioni a riguardo.

La Rai ed Aurora Tv vorrebbero organizzare la settima stagione esattamente come la sesta. La data più probabile di inizio dovrebbe dunque essere lunedì 12 settembre, in modo molto simile a quanto successo prima. Neanche il trailer della stagione è ancora stato diffuso, ma già si hanno alcune informazioni, come ad esempio il numero di puntate della soap opera.

Svelato il numero di puntate della nuova stagione della soap opera

Il paradiso delle signore 7 avrà lo stesso numero di puntate delle tre precedenti edizioni. Questo significa che gli spettatori avranno ben 160 appuntamenti in day-time su Rai 1, molto probabilmente a partire dalle 15:40 circa. Dopo le prime due stagioni che hanno avuto solo venti episodi, la produzione è cresciuta notevolmente.

Dopo la fine della sesta stagione, che si è interrotta il 29 aprile 1963, tutto il cast della soap opera ha fatto un piccolo brindisi dietro le quinte. Ecco le immagini riprese da Sandro, interpretato da Luca Capuano, anche durante le riprese del tanto atteso matrimonio fra Salvatore ed Anna, per cui chiude per un giorno anche il grande magazzino: