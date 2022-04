Non è stata un’uscita felicissima quella avvenuta all’indomani della sua rielezione. Emmanuel Macron, rieletto presidente della Repubblica Francese, è stato vittima di un lancio di pomodori nel mercato di Clergy. Siamo a circa 30 chilometri da Parigi, dove Macron ha deciso di uscire per la prima volta in pubblico dopo la sua vittoria alle presidenziali.

La reazione del servizio d’ordine è stata immediata e ha fatto sì che i pomodori non colpissero Macron. Subito è stato aperto un piccolo ombrello sulla sua testa per proteggerlo dai lanci. Dopodiché il presidente è stato portato via dal posto. La visita di Macron è giunta a sorpresa: lo staff dell’Eliseo non aveva annunciato la presenza del presidente fino alla mattina stessa. La decisione di mostrarsi per la prima volta in pubblico proprio a Clergy è avvenuta all’indomani del risultato eccezionale che Macron ha conseguito proprio in questo Comune. Ben il 76 percento dei voti, superando di gran lunga la principale sfidante Marine Le Pen. Al mercato, evidentemente, era presente qualcuno che faceva parte dell’altro 24 percento di votanti. L’autore dei lanci, al momento, non è stato arrestato.