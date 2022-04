Eva Henger, gli aggiornamenti: Mercedesz ha deciso sull’ingresso a L’Isola dei Famosi

Ci sono degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger dopo il brutto incidente stradale in Ungheria. Ecco come stanno lei ed il marito Massimo e cosa ha deciso la figlia maggiore, Mercedesz, riguardo l’ingresso a L’Isola dei Famosi.

Nel pomeriggio del 29 aprile si è diffusa in pochissimo tempo la notizia di un gravissimo incidente stradale per Eva Henger ed il marito. Entrambi si trovavano in Ungheria e, secondo le prime ricostruzioni, stavano andando a prendere un cagnolino. L’adozione sarebbe stata decisa soprattutto per far felice la figlia quattordicenne della coppia.

All’improvviso, una coppia di anziani su un’altra auto avrebbe cercato di sorpassare un camion. Nel fare l’operazione si sarebbero scontrati frontalmente con la macchina di Eva Henger e del marito. I due anziani sarebbero morti sul colpo, mentre inizialmente le condizioni di salute di dell’ex pornostar e del marito erano apparse molto gravi.

Eva Henger, gli aggiornamenti sull’incidente

Le nuove notizie che arrivano dall’Ungheria riguardo l’incidente di Eva Henger e del marito forniscono alcuni dettagli incoraggianti. Nello studio di Pomeriggio Cinque, infatti, Barbara D’Urso si è dedicata immediatamente all’argomento insieme al direttore di Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi, ed altri ospiti.

Eva Henger ed il marito non sarebbero in pericolo di vita grazie alle cinture di sicurezza. Lei si sarebbe rotta il braccio, il tallone ed il femore. Dovrebbe essere operata al più presto, forse già nella giornata del 30 aprile. Massimo, il compagno di Eva, ha riportato una frattura dello sterno. Anche per lui ci sarà un’operazione chirurgica.

La figlia Mercedez vorrebbe rinunciare a L’Isola per la madre

Sembrerebbe che Eva Henger sia sotto shock per quanto successo, in particolare per la morte della coppia di anziani di 68 e 70 anni. La donna si sarebbe già sentita con la figlia più grande, Mercedesz, che dovrebbe fare il suo ingresso a L’Isola dei Famosi 2022. La sua presenza era già stata anticipata da una breve conversazione con Edoardo Tavassi.

Sembrerebbe che inizialmente Mercedesz non volesse più cominciare il reality show dopo aver scoperto dell’incidente di Eva Henger. Ci sarebbe stata una telefonata fra madre e figlia, e proprio l’ex pornostar l’avrebbe convinta ad iniziare la sua nuova avventura: “Devi stare calma perché è il tuo lavoro e che deve tornare vincitrice anche per me“.

Per vedere la puntata di Pomeriggio cinque in cui vengono rivelati gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger, clicca qui.