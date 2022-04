Can Yaman, decisione inaspettata: via dall’Italia. Fan allarmati

Can Yama pronto a lasciare l’Italia. A rivelarlo è stato proprio l’attore turco attraverso Instagram: il motivo della sua partenza.

Da quando è arrivato in Italia, Can Yaman ha un numero sempre più vasto di fan che non possono fare a meno di lui. Difatti, ricordiamo che sono tantissime le ragazzine che spesso si fanno trovare fuori casa per un autografo, una foto o un semplice saluto. La notizia della partenza adesso ha destabilizzato tutti: tornerà? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande preoccupazione tra i fan di Can Yaman. L’attore turco ha improvvisamente deciso di lasciare l’Italia. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato attraverso i social network. Su Instagram, però, il 32enne ha rivelato che sarà via dalla penisola solo per un breve periodo. Ma cosa lo porta ad allontanarsi?

Ricercatissimo sul piccolo schermo e non solo, Can Yaman dovrà partecipare ad un importantissimo evento. L’attore in Italia è diventato famosissimo grazie ai ruoli ricoperti in ogni suo film o fiction. Prossimamente l’ex di Diletta Leotta debutterà sul piccolo schermo anche con ‘Sandokan’ e ‘Viola come il Mare’. Intanto facciamo maggiore chiarezza sull’imminente viaggio che lo porterà via dall’Italia.

Can Yaman su Instagram svela la sua partenza. Via dall’Italia per un importantissimo evento: scopriamo quale

Negli ultimi giorni Can Yaman ha annunciato su Instagram la sua imminente partenza che lo porterà via dall’Italia per un breve periodo. Come egli stesso ha rivelato su Instagram, a Monte Carlo lo attende il Film Festival de la Comèdie. Qui, grazie al suo impegno sociale che gli ha consentito di farsi amare dal pubblico, Yaman ritirerà un importante premio .

Insomma, non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo a Can che nel gli anni colleziona sempre più successi. Difatti, grazie alla dedizione e all’amore che nutre per la recitazione, il 32enne continua a conquistare l’affetto di un numero sempre più elevato di fan.