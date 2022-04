Anna Falchi, incidente in diretta: telespettatori col fiato sospeso – VIDEO

Clamoroso incidente in diretta TV per Anna Falchi che ha fatto stare tutti col fiato sospeso per un attimo: ecco cos’è successo

Un attimo di fiato sospeso in diretta TV con un incidente che ha visto coinvolta la conduttrice italo-finlandese che, per fortuna, non era sola. Immediatamente il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale.

Nessuno si è fatto male, tranne il cuore dei golosi. Oggi, venerdì 29 aprile, Anna Falchi e Salvo Sottile erano in diretta su Rai 2, come ogni giorno dalle 11:10, con una nuova puntata de I Fatti Vostri. Oggi in studio erano presenti anche il famoso pasticciere tedesco di Real Time, Ernst Knam e la moglie Frau che hanno preparato una magnifica composizione di profitterol che è stata affidata nelle mani della conduttrice italo-finlandese.

È evidente che il vassoio sia finito in mani sbagliate perché, mentre Salvo Sottile passava la linea al colonnello Massimo Morico, come ogni giorno è chiamato alle previsioni meteo, Anna Falchi ha ben pensato di agitare i profitterol e se la fisica non mente, è ovvio che il vassoio sia scivolato ed il gustoso dessert -almeno a vedersi- è cascato sul pavimento.

Anna Falchi, incidente in diretta: che gaffe con i profitterol

Inevitabilmente, il video di Anna Falchi che rovescia per terra quell’apprezzabilissimo vassoio ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Sono cose che capitano, ma a mettere una pezza sulla sfacciataggine della collega ci ha pensato Salvo Sottile che chiosa: “Incredibile al Cibali, la creazione di Ernst Knam. Finirà a torte in faccia anche oggi”. Per fortuna a placare l’evidente imbarazzo di Anna Falchi che ha asserito “Sacrilegio!” ci ha pensato la moglie del pasticciere che ha ammesso: “La base è scivolosa”.

Per fortuna nessuno screzio, tutti hanno preso con filosofia l’accaduto, anche Salvo Sottile ha ricondiviso il video sul suo profilo Instagram con l’emoji commossa. Grandi risate sul web, ma immediatamente fiato sospeso in studio con i presenti che hanno subito dopo iniziato col brusio per essere tanto sconvolti per la ‘frittata’.