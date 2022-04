Amici 21, momento di sconforto nel talent show di Maria: allievo in un mare di lacrime

Momento di grande sconforto ad Amici 21. Allievo esplode in un pianto disperato: c’entra la Celentano.

Con una lettera particolarmente pungente, Alessandra Celentano è riuscita a gettare nello sconforto un allievo di Veronica Peparini: “C’è chi è molto più preparato e migliore di te anche nel tuo stile”. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo colpo di scena ad Amici 21. Ad un passo dalla settima puntata del Serale, allievo ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime. Parliamo di Dario Schirone che molto probabilmente dovrà affrontare un guanto di sfida contro Michele. A deciderlo, come sempre, è stata Alessandra Celentano.

Dario si trovava in sala per le prove quando ad un certo punto si è dovuto fermare. L’allievo di Veronica Peparini è esploso in un lungo pianto. Ma come mai questo momento di fragilità? Il 17enne, originario di Taranto, ha raccontato ai professionisti del talent show di Mediaset che starebbe attraversando un periodo molto particolare.

“Quando mi vedo allo specchio non mi piaccio”, Dario Schirone in lacrime ad Amici 21: le sue parole

Dopo che ha perso il controllo con le lacrime, Dario Schirone ha raccontato ai professionisti di Amici qual è il suo malessere: “Quando mi guardo allo specchio mi vedo piccolo. Mi vedo corto e non mi piaccio!”. Ma all’origine di tutto ciò, come spesso succede ad Amici, c’è Alessandra Celentano.

L’insegnante di classico, come dicevamo inizialmente, ha lanciato un guanto di sfida a Dario che nel corso del settimo appuntamento con il Serale di Amici, dovrà sfidare Michele. A ferire l’allievo di Veronica Peparini sono state soprattutto le parole espresse dalla Celentano: “Non sei in grado di affrontare determinati stili e coreografie”.

In una lettera scritta dall’insegnante di Amici si legge inoltre che Dario ha delle carenze evidenti e piuttosto importanti per la disciplina. Ma non è tutto, la Celentano è stata particolarmente pungente con il 17enne in quanto abbia deciso di assegnargli un guanto di sfida sul modern, sua materia, sottolineando però: “C’è chi è molto più preparato e migliore di te anche in questo stile”. L’allievo della Peparini riuscirà a far ricredere Alessandra Celentano? Lo scopriremo domani sera in puntata. Intanto il suo umore è a terra.