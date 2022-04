“È giunto il momento di lasciare Uomini e Donne”: addio definitivo di uno dei volti più amati?

Dopo i rumors degli ultimi tempi, ex cavaliere di Uomini e Donne lancia un’indiscrezione pazzesca su una protagonista del talk show di Mediaset.

A parlare è Pierluigi, ex corteggiatore di Gemma Galgani. Intervistato da Fralof su PiùDonna.it, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato importanti rivelazioni sulla dama torinese: tutti i dettagli.

E’ da tempo che si parla del futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne ma questa volta, a lanciare un’indiscrezione pazzesca è stato un l’ex cavaliere del Trono Over, Pierluigi. Intervistato da Fralof su PiùDonna.it, l’ex frequentatore della Galgani ha parlato dell’addio che presto la dama torinese darà al talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque.

Secondo Pierluigi l’acerrima nemica di Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne assieme al suo nuovo conoscente: “Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita“, ha dichiarato l’ex cavaliere. Ricordiamo che Pierluigi era arrivato a Uomini e Donne per conquistare proprio la Galgani ma dopo una breve frequentazione finita male, di lui si sono perse le tracce.

“Sa essere anche cattiva”, l’ex cavaliere di Uomini e Donne lancia una frecciatina a Gemma Galgani

Intervistato da Fralof su PiùDonna.it, Pierluigi ha dichiarato che la storica dama del Trono Over a Uomini e Donne, aveva problemi esistenziali, per questo motivo non sarebbe riuscito a conquistarla. “Era in una fase affettiva molto complessa”, ha chiosato l’ex cavaliere aggiungendo: “L’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino. Non sapeva se restare”.

A questo punto Pierluigi ha ritenuto fosse inutile restare a Uomini e Donne e col sopraggiungere di nuovi impegni lavorativi, ha deciso di abbandonare la scena. Intanto l’ex cavaliere ha sottolineato che la Galgani è una donna forte e allo stesso tempo molto sensibile: “Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero…”, ha concluso Pierluigi.