Tale e Quale Show, cattive notizie per ex protagonista: salta il matrimonio

Dopo circa 13 anni di relazione, ex protagonista di Tale e Quale Show doveva convolare a nozze ma i pinai sono saltati: il motivo

13 anni di grande amore e due bambine che fanno da cornice ad una storia che non ha mai attraversato crisi importanti. A giugno sarebbero dovuti convolare a nozze ma i piani sono saltati, come mai? Scopriamo i dettagli.

Si parlava da tempo delle sue imminenti nozze ma adesso è cambiato qualcosa. A non sposarsi più, almeno per ora, è l’ex protagonista di Tale e Quale Show Federica Nargi. Raggiunto dal settimanale Diva e Donna, a darne l’annuncio è stato un amico della showgirl e del suo compagno Alessandro Matri. Quanto al motivo questo non è stato svelato ma, al momento, anche se mancano comunicazioni ufficiali, l’annullamento delle nozze sembrerebbe certo.

Ricordiamo che la proposta di matrimonio, con tanto di anello, era arrivata lo scorso autunno. La showgirl e il calciatore, dopo 13 anni di relazione, avevano intenzione di festeggiare in grande stile a Formentera dove ogni anno trascorrono l’estate assieme alle loro bambine.

Federica Nargi e Alssandro Matri hanno annullato il loro matrimonio? L’indiscrezione

Dopo 13 anni di relazione per Federica Nargi e Alessandro Matri sarebbe anche ora di convolare a nozze. I due avevano deciso di sigillare il grande amore il prossimo 13 giugno a Formentera ma stando a quanto rivelato da un loro amico al settimanale Diva e Donna, sarebbero saltati tutti i piani.

Al momento non vi è stata data alcuna conferma ufficiale da parte dei due ma nemmeno una smentita. In ogni caso, qualora l’indiscrezione fosse vera, siamo certi che Federica e Alessandro riusciranno ben presto a fissare una nuova data per sigillare ulteriormente il loro grande amore che in 13 anni non ha mai attraversato crisi importanti.