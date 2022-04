“Vi svelo perché Manuel ha lasciato Lulù”: lo rivela un concorrente del GF Vip 6!

Manuel Bortuzzo avrebbe deciso di lasciare Lulù Selassiè. A svelare i motivi dietro questa decisione è un ex gieffino: le sue parole.

Manuel Bortuzzo ha fatto discutere negli ultimi giorni per la sua storia d’amore con Lulù Selassié. Infatti ad opporsi alla coppia ci ha pensato ancora una volta la famiglia del nuotatore triestino che non ha mai visto di buon occhio la principessa. Così alla fine Manuel ha deciso di lasciarla e sarebbe pronto a non tornare più indietro. A dare ulteriori delucidazioni sulla fine del rapporto ci ha pensato Gianmaria Antinolfi.

L’ex gieffino infatti è stato uno degli amici più stretti di Bortuzzo all’interno della casa. Così l’imprenditore napoletano ha voluto dire la sua durante un’intervista al settimanale Chi Magazine. Quindi l’ex gieffino ha voluto dire la sua a caldo affermando: “Conosco entrambi molto bene e sono molto legato ad entrambi per ragioni differenti“. Antinolfi ha quindi continuato premettendo che con Bortuzzo, come con Montano, ha un rapporto speciale. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Manuel Bortuzzo rompe con Lulù Selassiè: la spiegazione di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi quindi sul settimanale Chi Magazine ha rivelato i motivi dietro la rottura tra Manuel e Lulù Selassiè. Infatti l’imprenditore ha dichiarato: “È normale che con Manuel, come con Aldo, io sia particolarmente legato perché ho condiviso con loro un pezzo importante delle mie emozioni e mi sono stati accanto in determinati momenti per me neanche semplicissimi” – ha poi corretto il tiro – “Sono grato nei loro confronti ed ho un legame viscerale con loro. Sono anche però molto legato a Lulù, abbiamo passato notti intere a parlare“.

Antinolfi ha quindi rivelato che per quanto Manuel possa dare tantissimo valore all’amore, in questo momento la sua priorità è ben altro. Infatti l’imprenditore ha continuato: “Non parlo neanche delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità“. Quindi secondo l’ex vippone, Manuel avrebbe lasciato Lulù per ritrovare un poco di tranquillità.