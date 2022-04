“Odia l’Inghilterra”. Royal Family, altro cataclisma: addio per sempre a Buckingham Palace!

Una rivelazione choc ha scosso Buckingham Palace lasciando senza parole i sudditi della Corona inglese.

Il 2022 si sta rivelando un anno da dimenticare per la Regina Elisabetta e rischia di diventare il terzo annus horribilis consecutivo. Forse potrebbe addirittura essere il peggiore dei precedenti dato che al Covid si sono aggiunti diversi litigi e lutti familiari che stanno martoriando la corona inglese.

Nel 2020 la sovrana ha dovuto far fronte alla Megxit mentre nel 2021 ha detto addio all’amato marito Filippo. Nel 2022 è alle prese con i guai dei figli Andrea e Carlo. In modo particolare a dare pena a sua maestà sono le vicende legate al suo primogenito. Dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto il duca di York, risolto con un accordo economico extragiudiziale al quale potrebbero contribuire pure le casse della monarca, anche Carlo è finito nella bufera per il caso Cash for honours. Ma la questione che più di tutte angustia Sua Maestà è quella legata al suo amato nipote Harry.

Tina Brown, scrittrice ed esperta di reali, ha affermato che Meghan Markle non tornerà mai nel Regno Unito quand’anche Harry ricucisse il suo rapporto con il padre Carlo e il fratello William. In caso di un ricongiungimento l’esilio volontario si protrarrebbe e lei resterebbe negli Stati Uniti “perché odia l’Inghilterra”.

Harry, Meghan e il ritorno in Inghilterra

“Credo che Harry tornerà a casa alla morte della Regina, per servire il suo paese – ha affermato nel podcast Sway del New York Times Tina Brown -, e credo anche che la famiglia reale troverà il modo per riammetterlo. Ma dubito che Meghan lo seguirà: a lei l’Inghilterra non piace per niente. Perciò probabilmente Harry farà il pendolare”.

“La partenza di Harry ha lasciato un vuoto nella famiglia. E anche il popolo britannico ha sofferto molto per la Megxit: Harry è sempre stato molto amato, ed è stato anche supportato quando ha scelto Meghan, che è stata a sua volta subito adorata dai sudditi – ha proseguito Brown -. La regina è anziana ed è fragile, l’invito sul balcone di Buckingham Palace serve a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di avere tutta la famiglia reale lassù. Ma i Sussex sono francamente un po’ troppo melodrammatici: sono andati via scatenando un pandemonio, e la loro partenza non ha giovato a nessuno”.