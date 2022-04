“Metà faccia bloccata”, dramma nel mondo della musica: devastanti conseguenze dopo l’ictus

Dramma nel mondo della musica e dello spettacolo. A distanza di un mese e poco più, la moglie di un famoso cantautore rivela l’ictus.

Non è stato questo un periodo facile per una delle famiglie più amate nel mondo della musica. Dopo l’ictus il raro problema al cuore: “La mia più grande paura era quella che mi potesse succedere qualcos’altro”.

Periodo di grande tensione in una delle famiglie più amate nel mondo dello spettacolo. Parliamo di Justin Bieber e Hailey Baldwin. E’ stata proprio questa ultima, lo scorso mese, ad aver fatto i conti con un problema molto delicato. La moglie di Justin Bieber è stata colpita da un ictus improvviso e a raccontarlo su Instagram è stata proprio la diretta interessata.

Hailey, in un video pubblicato sul social network, intitolato “Telling my story”, ha deciso di ripercorrere con i fan il tragico momento. La nipote dell’attore Alec Baldwin, con voce rotta, ha spiegato che il 10 marzo 2022 stava facendo colazione con Justin quando ha avvertito qualcosa di strano. “Ho sentito una strana sensazione al braccio destro, dalla spalla fino alle dita della mano”.

Il cantautore ha subito percepito il malessere di Hailey: “Quando mio marito mi ha chiesto cosa avessi, mi sono resa conto che avevo difficoltà a parlare. Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato. Ho subito pensato all’ictus”, ha chiosato nel video la modella statunitense.

Hailey Bieber dopo l’ictus si sottoposta ad un intervento: come sta adesso

Dopo oltre un mese dal tragico momento, Hailey Baldwin Bieber ha rotto il silenzio su Instagram. La modella e influencer statunitense ha raccontato ai fan che il 10 marzo scorso è stata colpita da un improvviso ictus. Quando Justin ha notato il suo malessere le ha chiesto cosa le stesse accadendo. A questo punto la 25enne ha notato che non riusciva più a parlare.

Di corsa in ospedale, Hailey è stata immediatamente sottoposta a vari esami clinici che hanno portato alla luce un coagulo di sangue che ha provocato un’ischemia celebrale. Successivamente i medici le hanno diagnosticato anche un raro problema al cuore: il Forame Ovale Pervio. Dopo la notizia la moglie di Justin si è dovuta sottoporre ad un intervento.

Ma come sta adesso la modella? Fortunatamente si è quasi rimessa del tutto. La Bieber ha spiegato che attualmente sta seguendo una cura a base di anticoagulanti: “La mia più grande paura era quella che l’ictus si potesse ripresentare di nuovo. Ora però mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita!”, ha esclamato la 25enne. Infine parole di incoraggiamento a chi, come lei, si trova ad affrontare questo problema: “Voglio che sappiate che vi comprendo perché so perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso“.