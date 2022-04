Matrimonio in casa Rodriguez, decisione a sorpresa: è tutto pronto. Le ultime immagini postate sui social hanno svelato il grande progetto

Quando ci sono di mezzo i fratelli Rodriguez è sempre facile trovare spunti di gossip. E se poi entra la parola matrimonio, allora le antenne si drizzano anche se 1queta volta la cerimonia è un po’ a sorpresa.

Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da tempo sono fortemente indiziati di voler dare un senso compiuto alla loro relazione. Poi però ci sono anche Belen e Stefano De Martino che ci stanno riprovando per la terza volta e una nuova cerimonia, anche solo per rinnovare i voti, sarebbe graditissima ai fan. Invece un po’ a sorpresa, toccherà a Jeremias che è appena tornato dall’Isola dei Famosi 2022.

A distanza di quasi due anni dall’inizio della storia con Deborah Togni il più piccolo della famiglia è pronto quindi per il grande passo? In effetti prima di lasciare per sempre l’Honduras e fare rientro in Italia, il ragazzo aveva anticipato di avere un annuncio importante e di essere pronto a confessare tutto una volta arrivato in Italia.

Matrimonio in casa Rodriguez, decisione a sorpresa: ecco quello che sta succedendo

Nessuno aveva capito bene a che cosa si riferisse, ma adesso sembra abbastanza chiaro. Nelle ultime ore infatti è spuntata fuori un’immagine che chiarisce tutto: Deborah Togni in abito bianco da cerimonia, con quello da damigella ma per il ruolo principale. Ha fatto visita ad un noto atélier di Pavia e ha fatto le prove. Ma non è tutto, perché postando quella foto nelle sue Stories, Jeremias ha anche aggiunto tre parole: “Pronta a sposarmi?”.

Non c’è un annuncio ufficiale, non è ancora spuntata la foto dell’anello e quindi i più sospettosi immaginano che Deborah fosse lì solo per uno shooting fotografico. Anche perché per tradizione lo sposo non deve mai vedere come sarà vestita la sua futura moglie, ma forse loro la vedono in un altro modo. In ogni caso presto conosceremo la verità.

Dopo il burrascoso addio a Soleil Sorgé, amore nato all’Isola dei Famosi e vissuto tra alti e bassi per mesi, Jeremias Rodriguez nell’estate del 2020 aveva voluto ufficializzare la relazione con Deborah Togni. Milanese e assistente di volo, si erano conosciuti tramite comuni amici. Allora lui diceva che “vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”. Adesso è pronto per un impegno duraturo.