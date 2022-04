Jessica Selassié paparazzata in dolce compagnia: è uno molto famoso – VIDEO

Fan al settimo cielo, Jessica Selassié pizzicata in dolce compagnia a Roma: sul web in molti si chiedono chi fosse quel bel ragazzo.

Dopo delle attentissime ricerche è rimbalzato fuori il nome del fortunato. Jessica Selassié era al bar con un ragazzo famoso: c’è chi farebbe carte false per un’uscita con lui. Scopriamo il suo nome.

Dopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6, da dove ne è uscita vittoriosa, Jessica Selassié sembrerebbe aver superato la cotta per Barù Gaetani. Il nipote di Costantino della Gherardesca proprio di recente ha dato l’ennesimo due di picche alla bellissima principessa mettendo in chiaro i suoi sentimenti: “Solo amicizia”.

Ed ecco che la Selassié è stata paparazzata a Roma in dolce compagnia. A segnalare l’avvistamento con tanto di video, è stata un’utente su Twitter. Nelle immagini si vede chiaramente la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 mentre, seduta al tavolino di un bar, conversa con un bellissimo ragazzo. Ma chi sarebbe il fortunato? Dopo delle attente ricerche si è riusciti a svelare la sua identità.

Jessica Selassie, paparazzata al bar con un bellissimo ragazzo: il nome del fortunato

oggi ero a roma e ho visto jess con un bono#jeru #jessvip pic.twitter.com/xzC0fD1mSn — 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 (@heyiammeryy) April 27, 2022

Il video girato e pubblicato da un’utente su Twitter ha scaturito molta curiosità sul web: chi era il ragazzo seduto al tavolino con Jessica Selassié? Niente panico, ve lo sveliamo subito! Era il modello Simone Bonaccorsi.. In molti se lo ricorderanno per le sue ospitate a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, dove suscitò l’interesse di Francesca Cipriani.

O ancora per la sua partecipazione, nel 2019 a Temptation Island dove approdò con l’ex fidanzata Chiara Esposito. Dopo aver lasciato il reality delle tentazioni insieme, nel 2021 i due si sono lasciati perché non più felici l’uno accanto all’altra. Ma Jessica Selassié potrebbe essere quella giusta per l’ex Mister Italia? Non ci resta altro che attendere per scoprire ulteriori dettagli. Intanto vi lasciamo ad una sua foto.