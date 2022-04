Jessica Selassié-Barù, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco: i fan della ‘coppia’ sognano

L’ultimo gesto compiuto da Jessica Selassiè nei confronti di Barù fa sognare tutti i fan del Grande Fratello Vip: cos’è successo.

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo visto diverse dinamiche amorose. Tra queste c’è stato anche un flirt acceso tra Jessica Selassiè e Barù. I due adesso sembrano ancora più vicini e adesso fanno sognare i fan.

Nelle ultime settimane del Grande Fratello Vip, il pubblico ha sognato grazie al flirt tra Jessica Selassié e Barù della Gaetani. Proprio l’influencer imparentato con Costantino della Gherardesca sembrerebbe pronto a tornare alla vita reale. Nelle ultime ore Gaetani si è reso protagonista di un gesto di pace, più che romantico, nei confronti proprio della vincitrice del reality. Infatti i fan dei Jerù hanno notato un dettaglio per loro molto interessante: Jessica è tornata a seguire Barù sui social.

In molti, infatti, qualche setttimane fa, hanno potuto notare proprio il contrario con Jessica che l’aveva smesso di seguire. La più grande delle sorelle Selassié aveva tolto il ‘segui’ al nipote di Costantino della Gherardesca. Questo gesto aveva tolto ogni singola speranza ai fan della coppia. Questo avvenne proprio perché Jessica rimase delusa dalle dichiarazioni di Barù a Verissimo. Qui l’ex gieffino si era dichiarato stanco delle continue domande che gli vengono rivolte sul suo rapporto con la Selassié. Andiamo quindi a vedere il colpo di scena delle ultime ore.

Jessica Selassiè e Barù, segnali di pace: cos’è successo

Barù Gaetani ha ribadito a più riprese di non essere interessato ad una relazione amorosa al momento. Allo stesso tempo l’ex gieffino non ha mai escluso un’amicizia con Jessica fuori dalla trasmissione. Dopo il reality il rapporto tra i due sembrava andare a gonfie vele, con Barù e Jessica pronti a stabilire un forte legame di amicizia. Poi dopo le dichiarazioni di Gaetani a Verissimo era precipitato nuovamente tutto, con la principessa etiope che ha preferito non seguire più sul social network il profilo di Barù.

La scelta di certo non è passata inosservata ed ha rappresentato un distacco evidente tra i due. Infatti sembrava proprio che la Selassiè non volesse più niente a che fare con la sua fiamma. Nelle ultime ore però il nuovo colpo di scena, con Jessica che è tornata a seguire il profilo di Barù. Questo potrebbe essere un chiaro segnale di un chiarimento. I due quindi avrebbero fatto pace e adesso sarebbero pronti a stabilire un rapporto d’amicizia.