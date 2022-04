GF Vip 7, decisione definitiva: telespettatori pazzi di gioia

Mediaset corre come un treno e non basta un reality attualmente in onda a far rallentare il passo: c’è la prima decisione sul GF Vip 7

Non è passato troppo tempo dalla vittoria di Jessica Selassié, ma a Mediaset non hanno tempo da perdere e pensano già a come sarà la prossima edizione della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è on fire.

La prima notizia ufficiale sul GF Vip 7 è stato dato il giorno della finale della scorsa edizione vinta da Jessica Selassié: a settembre ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione del reality show. È stato lo stesso conduttore a lasciarsi scappare la notizia preso dall’entusiasmo, cosa che lui stesso ha poi confermato in un secondo momento in un’intervista.

Sarà molto complicato per il direttore del magazine Chi portare più teatrino di quanto creato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ma una sfida che è pronto ad affrontare da bendato. È dalla fine della scorsa edizione che non fa altro che pensare a chi potranno essere i coinquilini ad intrattenere e divertire i telespettatori per la prossima stagione.

GF Vip 7, quando andrà in onda? C’è la data!

Ai vertici della rete del Biscione è stato deciso anche quando comincerà la nuova edizione del reality show. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, sembrerebbe che l’appuntamento è fissato per lunedì 19 settembre -a differenza dell’anno scorso che è iniziato il 13 settembre- ma si partirà immediatamente con un doppio appuntamento col primo giorno della settimana e poi di giovedì. Da Mediaset hanno intenzione di superare il loro stesso record e rendere questa l’edizione più longeva del talent? Non è escluso che un pensiero del genere sia stato fatto dai vertici, bisognerebbe vedere chi è disposto ad assecondare questa follia.

Sembrerebbe che l’idea di partire un po’ più avanti rispetto alle altre edizioni del reality show, è partita proprio da Alfonso Signorini che è direttore artistico della trasmissione oltre che conduttore. L’intuizione è quella di dedicare il programma ad un più ampio spettro di telespettatori che, intanto, saranno rientrati dalle vacanze di settembre.