Don Matteo 13, protagonista confessa il suo dramma: “Vivo con un dolore nel cuore”. Uno dei personaggi più amati ha un rimpianto

Da 22 anni uno degli appuntamenti più attesi nella stagione televisiva della Rai è certamente Don Matteo e lo confermano i dati degli ascolti. Sono cambiati alcuni protagonisti, nell’ultima puntata è arrivato anche Raoul Bova, ma la fiction tiene alla grande.

Merito anche di chi ha saputo inserirsi in un meccanismo già ampiamente collaudato. Come Maurizio Lastrico che dal 2017 veste i panni del pubblico ministero Marco Nardi, uno dei personaggi più amati. Un’occasione imperdibile per l’attore genovese che avevamo cominciato a conoscere come protagonista di Zelig su Canale 5. ma con un grosso rimpianto come ha confessato lui stesso al settimanale ‘TvMia’.

“Vivo con un dolore nel cuore, ho debuttato sul palco di Zelig – ha detto – tre giorni prima che mio padre venisse a mancare improvvisamente. Avrei tanto voluto che vedesse la mia crescita professionale, tutto quello che ho fatto. Ho preso da lui la mia comicità”. Ora spera che dovunque sia suo padre, lo stia seguendo. Ma intanto c’è mamma che è la sua prima fan.

Don Matteo 13, protagonista confessa il suo dramma: con Maria Chiara Giannetta intesa ma solo sul set

Nella lunga intervista, Maurizio Lastrico ricorda che gli esordi della sua carriera sono stati combattuti. Perché dopo il diploma ha provato a seguire i consigli dei suoi e trovarsi un lavoro stabile. Ma il tarlo della recitazione agiva nella sua mente e sapeva bene che in realtà quello era l’unico mestiere che voleva fare. Alla fine ha avuto ragione lui e i risultati lo stanno premiando.

Il 45enne attore genovese ha recitato in diverse fiction di successo, alternandole anche al teatro che l’altro suo grande amore. Qui però con il personaggio del pm Nardi e con la storia d’amore che vive insieme al capitano Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta) ha fatto appassionare il pubblico.

La loro intesa sul set aveva fatto pensare che ci fosse una storia anche nel privato perché lontano dai ciak di Don Matteo hanno sempre mostrato grande complicità. In realtà Lastrico è innamorato di una collega conosciuta lavorando a teatro ed è felice così anche perché il lavoro va benissimo.