“Ha consumato con una donna”, bufera all’Isola dei Famosi: una naufraga va in panico

Una nuova bufera sull’Isola dei Famosi ha scatenato l’ilarità di molti: cos’è successo? In Honduras qualcuno ha già “consumato”

Mettere zizzania non è mai stato divertente quanto adesso ed in Honduras di rumor ne volano tanti. Questa volta una naufraga è andata letteralmente in panico dopo aver appreso la notizia.

Carmen Di Pietro è sbarcata come naufraga dell’Isola dei Famosi insieme a suo figlio Alessandro Iannotti che non è troppo felice dell’esperienza e della figura che sta facendo in TV. Nelle ultime settimane le discussioni sono diventate ancora più accese fin quando la showgirl potentina ha asserito: “l tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”.

Dal web qualcuno concorda con la Di Pietro aggiungendo che aggregarsi al gruppo di ‘bulli’ in Honduras è una mossa poco intelligente da fare. Nelle ultime ore, però, la cosa ha scatenato l’ilarità di tutti perché la showgirl si è impacciata dopo le parole di Edoardo Tavassi.

Isola dei Famosi, Eduardo stuzzica: “Avrà consumato con una donna”. Carmen Di Pietro impazzisce

Nelle scorse ore c’è stato un siparietto tra Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro che coinvolgeva anche suo figlio Alessandro che ha divertito i più e fatto disperare la showgirl. Tutto è partito da una discussione mamma-figlio: “Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’”.

Ad assistere alla discussione c’era Edoardo Tavassi che seccato ha risposto: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. La Di Pietro ha evidentemente capito fischi per fiaschi ed allarmata è scattata dal suo posto: “In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.