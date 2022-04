Antonella Clerici scossa dal lutto improvviso: il triste annuncio sui social

Un lutto improvviso ha scosso Antonella Clerici. La conduttrice infatti sui suoi social ha dato l’annuncio: cos’è successo.

Nuova triste notizia per Antonella Clerici che ha dovuto apprendere di un nuovo lutto improvviso. Infatti la conduttrice sui suoi canali social ha dato la triste notizia: scopriamo quanto successo nelle ultime ore.

Antonella Clerici torna protagonista del gossip, a causa di un triste annuncio sui social. Tra le sue ultime esperienze la conduttrice ha condotto la seconda edizione di The Voice Senior, riscuotendo un buon successo. Infatti il pubblico a casa ha apprezzato lo sforzo della conduttrice che dei cantanti che si sono messi in gioco sul palco davanti al pubblico e davanti ai giurati Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

La notizia della riconferma è stata diffusa da diversi mesi, dopo che il talent dedicato agli artisti over 50, dopo che il talent show con protagonisti cantanti senior ha dimostrato di poter diventare una delle prime serate più seguite dal pubblico Rai. Nel corso dell’ultima edizione Antonella si è dimostrata legata sia ai cantanti che al pubblico che la segue. Ecco perché sui suoi profili social ha voluto ricordare Paolo Benedetti, artista di 88 anni scomparso da poco. Andiamo quindi a vedere il ricordo della presetatrice.

Antonella Clerici piange la scomparsa di Paolo Benedetti: aveva 88 anni

Paolo Benedetti è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di The Voice Senior. L’uomo aveva 88 anni ed era originario di Santa Maria del Giudice. Nel corso della trasmissione si è fatto notare per essere il concorrente più anziano. Antonella Clerici a lui ha rivolto un dolce messaggio di cordoglio, definendolo “un grande senior”. L’ex bancario, infatti, si sarebbe spento nelle ultime ore salutando amici e familiari.

Nel corso della puntata natalizia aveva cantato “Meraviglioso” di Domenico Modugno ed era entrato nella squadra di Clementino. Così la Clerici per ricordarlo ha voluto postare una sua foto mentre lo intervista durante la trasmissione. La sua voce ha colpito i giudici e soprattutto Clementino che si è girato all’audizione al buio portandoselo nel suo team. Nella sua vita Benedetti era anche un organista nella pieve parrocchiale di Santa Maria Del Giudice ed era attivo da anni in un’associazione di volontariato, l’Avulss, che intrattiene gli ospiti nelle case per anziani e assiste gli ammalati negli ospedali, diventando anche presidente.