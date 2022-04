Anticipazioni Uomini e Donne, un’esterna finisce male: il ‘no’ della tronista

Una puntata molto concitata quella di oggi di Uomini e Donne che vedrà insieme Trono Classico ed Over per importanti avvenimenti

Al dating show di Canale 5 ci sono sempre evoluzioni inaspettate, come quella che ci sarà oggi. Al centro dello studio saranno analizzati sia il Trono Over che quello Classico con due protagonisti in particolare.

Sotto ai riflettori del Trono Over ci finirà Biagio Di Maro. Il cavaliere partenopeo ha sempre avuto frequentazioni alquanto burrascose e l’ultima non è da meno. Insieme ad una dama, infatti, Biagio sarà al centro dello studio per raccontare dell’esterna di cui la signora è molto delusa: quest’ultima si aspettava un primo incontro eccezionale, ma con il cavaliere sono andati a prendere semplicemente una pizza a taglio.

L’atteggiamento di Biagio scatenerà il putiferio nello studio, con Gianni e Tina pronti a criticarlo, ma con al centro la dama che si sentirà alquanto offesa e delusa dal primo appuntamento in esterna col cavaliere. Gli animi si scalderanno ancora una volta, sarà l’ennesima frequentazione burrascosa del cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica scatena il caos: Matteo e Andrea al centro dello studio

Al centro dello studio per quel che riguarda il Trono Classico ci sarà grande spazio dedicato alla tronista Veronica. Arrivata al dating show in corsa, poco prima della scelta di Matteo Ranieri, la giovane ferrarese ha da subito messo in chiaro le sue intenzioni e mostrato immediatamente dove vuole arrivare col suo percorso al dating show, senza buttare all’aria l’esperienza. Una donna molto decisa e determinata, oggi per lei al centro dello studio ci saranno sia Matteo che Andrea.

Nell’esterna con Matteo si vedrà che il corteggiatore ha deciso di farle una serenata, un momento magico che ha quasi portato ad un bacio tra i due. Tuttavia, Veronica ritiene sia ancora presto per un bacio, nonostante l’evidente avvicinamento, a tal punto da rifiutarlo. In studio Veronica chiarirà che a lei ha fatto piacere che Matteo si sia avvicinato, ma resta ferma nella sua posizione di voler ancora aspettare un po’. La sua decisione non vedrà tutti d’accordo, ma quale sarà la reazione di Andrea?