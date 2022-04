Anticipazioni Brave and Beautiful, lacrime e disperazione: la scoperta lascia tutti esterrefatti

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano numerosi colpi di scena agli affezionati telespettatori. Lacrime e disperazione accompagneranno la puntata odierna.

Nel corso dell’episodio di oggi di Brave and Beautiful, Suhan è stata sul punto di rivelare a Cesur la sua gravidanza. Una volta però appreso che il ragazzo ha spiato suo padre fino a giungere a ricattarlo è tornata sui suoi passi cambiando idea.

Così Suhan prenderà la dolorosa decisione di abortire e lo comunicherà a Korhan. Quest’ultimo non sarà affatto d’accordo con la sorella e proverà a dissuaderla e non riuscendoci racconterà tutto a Cesur sperando che l’uomo riesca a fermarla. L’Almaderoglu andrà immediatamente in ospedale ma li troverà la figlia di Tashin che gli farà credere in lacrime di aver abortito, gettandolo nella disperazione. Cesur continuerà ad essere al centro delle trame delle prossime puntate di Brave and Beautiful anche per l’eterna lotta con il suocero Tahsin. Tashin offrirà a Bulent un posto nella sua nuova azienda ma in cambio dovrà spiare Cesur e Korhan.

L’uomo infatti mentre era intercettato di nascosto dall’Almaderoglu ha confessato di aver inscenato un omicidio per salvare Adalet dal carcere ed il ragazzo una volta scopertolo lo ha minacciato chiedendogli le quote della sua azienda. Le cose però adesso potrebbero prendere una piega diversa. Nel frattempo il processo per la morte di Fugen verrà rinviato ma Suhan vorrà incontrare Aynur per scoprire qualcosa in più sul padre scomparso della giovane. La testimonianza dell’uomo potrebbe rivelarsi fondamentale nel processo riguardo la morte della madre.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful inoltre rivelano che l’Almaderoglu Tashin, che ha organizzato un piano elaborato insieme a Rifat e Orhan, ha completamente perso fiducia nell’uomo di cui prima si fidava ciecamente capendo che è disposto a tutto per soldi e che sta ricattando Salih. Nel frattempo Cahide continuerà ad occuparsi del figlio di Hulya insieme a Cahide.