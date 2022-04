WhatsApp, attenzione a questo messaggio vocale: si tratta dell’ultima pericolosa truffa

Spunta su WhatsApp un nuovo messaggio vocale che al suo interno nasconde una vera e propria truffa. Andiamo quindi a vedere come difendersi.

Nuova campagna di phishing da parte dei cyber-criminali, che punta a sottrarre informazioni e dati sensibili agli utenti di WhatsApp. Bisognerà fare molta attenzione ad un determinato messaggio vocale: scopriamo di cosa si tratta.

In questi giorni una nuova truffa sta colpendo gran parte degli utenti che hanno un account WhatsApp. Infatti questo nuovo messaggio che raggira l’utenza si sta diffondendo via e-mail, ma fa leva sulla grande popolarità dell’applicazione di messaggistica di Meta. Migliaia di profili quindi stanno ricevendo proprio in queste ore una (presunta) e-mail di Whatsapp che li informerebbe di avere un messaggio vocale da ascoltare, con tanto di link allegato appunto da cliccare.

Ad individuare la minaccia ci hanno pensato gli esperti di Armorblox, che hanno spiegato che la comunicazione arriva da un indirizzo e-mail reale o verosimile, a sua volta coinvolto dall’infezione, e include un testo che appunto spinge il destinatario ad ascoltare un presunto messaggio vocale. Ovviamente non manca il grosso tasto play che fa cadere nella trappola tutti gli utenti. Ma cliccandolo si finisce per installare un malware e si replica il meccanismo, inoltrandolo agli indirizzi della propria rubrica. Quindi consigliamo a tutti di non cliccare mai il grosso tasto nel caso in cui arrivi questa mail.

WhatsApp, arriva il primo abbonamento: a chi servirà la versione a pagamento

Anche WhatsApp è pronta a monetizzare con la sua applicazione che ad oggi conta oltre due miliardi di utenti attivi al suo interno. Quella di Menlo Park è una strategia chiara, con i vertici del colosso pronti ad introdurre un abbonamento premium per sfruttare al massimo la funzionalità multi-dispositivo. A scoprire l’indiscrezione, come sempre, ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. Infatti stando al sito, con questo abbonamento gli utenti potranno utilizzare il proprio account fino ad un massimo di 10 dispositivi.

Il limite classico della funzione multi-dispositivo, infatti, è quello di 5 dispositivi associati. Questo provvedimento potrebbe essere utile soprattutto in ambito aziendale, soprattutto per quelle società che utilizzano l’applicazione per comunicare con i propri clienti. La nuova funzionalità non è attiva nemmeno nelle Beta, ma è stata scoperta rovistando tra i meandri del codice dell’ultima Beta per dispositivi iOS. Inoltre per anni la funzione è stata vincolata al dispositivo principale, in molti casi lo smartphone, mentre invece adesso sarà libera. Al momento mancano però dettagli più precisi su tempistiche di rilascio e prezzi del nuovo abbonamento. Ci sarà quindi da aspettare ancora settimane per scoprire tutte le novità a riguardo.