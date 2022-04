Uomini e Donne, problemi di salute per Gemma? Notizie poco rassicuranti

La dama di Uomini e Donne è sempre più defilata dal dating show. Questa volta le notizie che arrivano sono poco rassicuranti

Dopo un po’ di tempo fuori dal programma, Gemma Galgani è tornata ma senza convincere il pubblico: cosa le succede? Tutte le notizie su di lei sono poco rassicuranti per il pubblico di Canale 5 che la segue da sempre.

Dopo tanti anni di supremazia, Gemma Galgani è stata messa in ombra nel dating show in cui è da troppo tempo. Probabilmente è proprio la sua lunga permanenza ad essere di ‘troppo’ per gli autori di Uomini e Donne che l’hanno messa un po’ da parte per qualche puntata. Nonostante ciò, il pubblico italiano adora la dama torinese a tal punto da chiedere a gran voce un suo ritorno in studio, cosa che si è effettivamente verificata.

A seguito dell’arrivo della dama torinese nella puntata di oggi del dating show, il pubblico non è rimasto troppo soddisfatto. Qual è il vero motivo dietro la scelta degli autori?

Uomini e Donne, Gemma Galgani sta male? L’osservazione dei telespettatori

I telespettatori di Uomini e Donne sono particolarmente spaventati per le condizioni in cui verte la dama del dating show. In particolare, oggi la Galgani ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere, Giacomo, con Tina Cipollari che le ha fatto le solite domande di rito, stuzzicandola come ogni volta che la dama decide di conoscere qualcuno. Col suo ritorno, una grossa fetta di telespettatori si è detta felice di rivederla in studio, ma d’altra parte c’è chi ha osservato di non vedere la Galgani accesa e vispa come solito.

Ma cosa è successo a Gemma??? È invecchiata in un mese di 30anni😱😱😱#uominiedonne — simbapepe❤️ (@barbyba75) April 27, 2022

comunque Gemma è così spenta, deve per forza esserle successo qualcosa 😔❤️‍🩹 #uominiedonne — dam 🦩 (@st1zzita) April 27, 2022

L’ipotesi di Gemma che ha problemi di salute -vero motivo per cui ha un ruolo secondario al momento al dating show- sarebbe nell’aria da tempo, ma i telespettatori attenti non fanno che ribadire di vederla ‘intontita’. È vero che la dama torinese non sta vivendo un bel momento dal punto di vista della salute?