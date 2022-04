Tommaso Zorzi, colpo di scena: l’ex gieffino cambia lavoro

Improvvisamente, Tommaso Zorzi ha fatto capire ai suoi ammiratori che ci sono delle grosse novità in arrivo: per lui è pronto un nuovo lavoro.

Il 2022 di Tommaso Zorzi è iniziato nel migliore dei modi. Dopo aver concluso il programma Drag Race, che gli ha portato molte soddisfazioni personali e di pubblico, a fine febbraio è uscito il suo secondo romanzo. Fino ad aprile il conduttore sarà impegnato nella presentazione di “Parole per noi due” presso diverse librerie.

Recentemente, l’ex gieffino ha iniziato anche una nuova avventura sul web. Ha infatti pubblicato una nuova serie di #RestiledByGuess. All’interno di questo programma, Zorzi e la sua stylist Ambra Pierantoni si sono divertiti a rivoluzionare completamente l’aspetto di cinque concorrenti, che saranno aiutati, vestiti ed acconciati per un’occasione particolare.

Tommaso Zorzi, la rivelazione riguardo il nuovo lavoro

Tommaso Zorzi ha anche un nuovo lavoro che sta iniziando in questi giorni. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, dal momento che il presentatore non aveva lasciato intendere nulla ai suoi ammiratori nei diversi canali social. Tutto è iniziato con un piccolo indizio nella mattinata del 27 aprile, dove ha pubblicato una foto da un camerino.

La didascalia scelta per l’immagine è eloquente: “Si comincia”. Non è stato volutamente aggiunto nessun dettaglio riguardo dove si trovasse e cosa stesse facendo. Anzi, in un breve video successivamente condiviso Tommaso Zorzi non ha fatto altro che aumentare le aspettative da parte di tutti i suoi ammiratori.

Quelle curiose allusioni del presentatore: si tratta di un indizio?

Tommaso Zorzi ha spiegato su Instagram: “La prima metà giornata di lavoro è andata ed è volata via molto bene, sono molto felice e volevo aggiornarvi. Non vedo l’ora che lo vediate“. È curioso che il presentatore abbia associato a questo colpo di scena altre notizie che apparentemente sembrerebbero non essere collegate.

Per tutta la giornata del 27 aprile Tommaso Zorzi ha continuato a diffondere curiose notizie riguardo l’abitudine di cibarsi di larve, insetti e scarafaggi da parte della popolazione orientale. Sembrerebbe che l’ex gieffino si stia interessando all’argomento, ed ha anche salutato i suoi fan alludendo al fatto che avrebbe assaggiato delle formiche per cena.