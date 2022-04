Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che spavento: nuova disavventura per la coppia

Una delle coppie più amate ed innamorate del GF Vip 6, quella formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ha avuto una nuova disavventura durante il loro ultimo viaggio. Ecco cosa hanno raccontato ai fan.

Mentre Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno ufficialmente messo fine alla loro storia, e sembrerebbe quasi che il nuotatore si stia già cercando di rifarsi una vita, c’è un’altra coppia nata al GF Vip 6 che è più innamorata che mai. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, per coronare il loro amore, si sono concessi un nuovo viaggio.

L’ultima volta che erano stati in viaggio in Turchia avevano avuto diversi imprevisti. Sophie non era stata riconosciuta dalla foto della sua carta di identità. Avevano anche perso l’aereo per fare ritorno in Italia, perchè nel frattempo si erano persi nell’aeroporto. Purtroppo, però, avevano comunque imbarcato una delle due valigie.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: nuova disavventura nel viaggio di lusso a Dubai

La coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha deciso di concedersi un nuovo viaggio all’insegna del lusso. Sono volati a Dubai per qualche giorno. Mentre sembrerebbe che l’imprenditore conosca già molto bene il posto, per l’influencer si tratta della prima esperienza. Ha raccontato ai fan di essere veramente affascinata dal luogo.

Se potesse, la Codegoni si trasferirebbe addirittura a vivere a Dubai. C’è stato anche questa volta qualche piccolo intoppo, che per ora entrambi hanno superato con il solito sorriso. Sophie ha infatti raccontato di non essersi sentita molto bene, motivo per cui è rimasta per un po’ di tempo nella camera d’albergo.

Doppio incidente a Dubai: la coppia è inseguita dalla sfortuna

Non appena uscita dalla camera d’albergo, la coppia si è diretta verso la spiaggia dell’hotel per potersi fare il bagno. Qui c’è stata una nuova disavventura per Alessandro Basciano e, soprattutto, Sophie Codegoni. Un pesce ha morso l’influencer, anche se sembrerebbe che per fortuna non si tratti di nulla di grave.

Mentre Sophie raccontava quanto successo, Alessandro è scoppiato a ridere. Ancora una volta, anche questi piccoli incidenti hanno mostrato quanto i due siano effettivamente uniti e complici. Nonostante gli imprevisti che continuano a capitargli, e per i quali Valeria Pasciuti gli ha regalato un braccialetto “anti-iella“, sono sempre più uniti.

Ecco un breve video registrato a Dubai da Basciano: