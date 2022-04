Netflix non molla la presa, arriva la conferma che tutti aspettavano: utenti estasiati

Netflix non molla la presa, arriva la conferma che tutti aspettavano: il futuro sorride al pubblico. Queste sono le date da segnare

Da alcune settimane Netflix è finita nel mirino del pubblico ma anche di diversi esperti del settore. Perché dati alla mano sembra che la piattaforma streaming più famosa al mondo sia in crisi di clienti. Eppure è pronta a rilanciare, anche in Italia.

Come succede sempre quando arriviamo a fine mese, cresce l’attesa per il nuovo catalogo e quello di maggio è davvero ricco di sorprese. Perché Netflix non molla la presa, almeno per ora, e ha in serbo alcune sorprese moto interessanti per le serie tv in catalogo. Su tutte, Stranger Things 4 del quale potremo vedere la Parte 1.

Lo scontro con il Sottosopra entrerà ancora più nel vivo catturando l’attenzione del pubblico. Rivedremo quindi alcuni personaggi amatissimi, come Joyce (interpretata da Winona Ryder) che vuole salvare Hopper (David Harbour). Undici (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e gli altri invece affronteranno il loor nemico di sempre. Ma è solo un capitolo della storia mentre per l’altra dovremo aspettare l’autunno o il prossimo anno.

Netflix non molla la presa, tutti i nuovi titoli in catalogo nel mese di maggio

Stranger Things 4 sarà certamente il titolo di punta nel catalogo di Netflix a maggio 2022. Ma ci saranno tantissime serie tv da non perdere, sia tra le proposte nuove che tra le stagioni successivi di serie già viste.

Ecco il catalogo completo delle serie tv:

Summertime, Stagione 3 (4 maggio 2022)

El Marginal, Stagione 5 (4 maggio 2022)

Il Pentavirato, Stagione 3 (5 maggio 2022)

Blood Sisters, Stagione 1 (5 maggio 2022)

Clark, Stagione 1 (5 maggio 2022)

The Sound of Magic, Stagione 1 (6 maggio 2022)

Workin’ Moms, Stagione 6 (10 maggio 2022)

Brotherhood, Stagione 2 (11 maggio 2022)

42 giorni nell’oscurità, Stagione 1 (11 maggio 2022)

Savage Beauty, Stagione 1 (12 maggio 2022)

Maverix, Stagione 1 (12 maggio 2022)

Blindspot, Stagioni 1-5 (12 maggio 2022)

Avvocato di difesa, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Gli Eredi Della Terra, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Neumatt, Stagione 1 (13 maggio 2022)

Di4ri, Stagione 1 (18 maggio 2022)

Che Fine Ha Fatto Sara?, Stagione 3 (18 maggio 2022)

Love, Death & Robots, Stagione 3 (20 maggio 2022)

Docuserie e show televisivi

Trattieni Il Respiro: Un Tuffo Sotto Il Ghiaccio (3 maggio 2022)

The Circle: Usa, Stagione 4 (4 maggio 2022)

Cuccioli Nella Natura, Stagione 1 (5 maggio 2022)

Elon Musk: The Real Life Iron Man (7 maggio 2022)

Leaving Africa (7 maggio 2022)

Our Father (11 maggio 2022)

Bling Empire, Stagione 2 (13 maggio 2022)

Beer Is Cheaper Than Therapy (14 maggio 2022)

The Future Diary, Stagione 2 (17 maggio 2022)

Il fotografo e il postino: l’omicidio di Josè Luis Cabezas (19 maggio 2022)

The G Word With Adam Conover, Stagione 1 (19 maggio 2022)

Date da mangiare a Phil, Stagione 5 (25 maggio 2022)