Monete preziose, questa da 1 centesimo vale una fortuna: controllate bene! Nonostante sia il taglio più piccolo può essere un tesoro

Tutti i collezionisti e appassionati di numismatica sanno benissimo cosa rende una moneta speciale. Ce ne sono alcune davvero introvabili, il cui valore raggiunge cifre da capogiro.

Se c’è una passione che non tramonta mai è quella delle collezioni. Le monete sono per gli appassionati uno degli oggetti più ricercati, celando storie e caratteristiche davvero uniche. Il passaggio all’euro ha tolto un pizzico di fascino rispetto ai vari coni europei, ma può regalare al contempo anche grandi soddisfazioni. Ogni paese ha le proprie stampe e i propri numeri di serie, rendendo speciali i pezzi in questione. Come gli esperti di numismatica sanno benissimo, sono spesso gli errori a rendere un esemplare dal valore inestimabile. Anche piccolissimi tagli, come le monete da 1 centesimo possono arrivare a prezzi a 4 zeri. A sorpresa potremmo ritrovarci a possedere un piccolo tesoro in casa senza nemmeno saperlo.

Andando ad analizzare nello specifico proprio i tagli da 1 e 2 centesimi, iniziamo col dire che presto verranno ritirati dalla circolazione. Il primo motivo è lo scarso utilizzo, il secondo è perchè il valore del rame con cui sono realizzate è superiore all’effettivo importo della moneta stessa. Un evitare gli sprechi che di questo periodo non fa davvero mai male.

Monete preziose, questa da 1 centesimo vale fino a 6.000 euro: il motivo

Prima di buttarle via, però, fate molta attenzione a quelle che possedete, perchè potrebbero valere anche 6.000 euro.

Il sito moneterare.net fa sapere come alcuni pezzi del taglio minimo possono essere speciali per i collezionisti. Questo perchè possono presentare degli errori di conio molto particolari. Stiamo parlando della moneta da 1 centesimo ‘corretta’ che presenta il Castel del Monte in Puglia. E’ un pezzo ricercatissimo visto che al suo interno è rappresentata (per errore) la Mole Antonelliana, che invece è solitamente presente sulla moneta da 2 centesimi. In più in comune con un pezzo da 2 centesimi ha anche il diametro, visto che è grande 18,75 millimetri.

Si stima che in tutto ne siano state realizzate circa 7.000 esemplari con Mole Antonelliana, ma si sa anche che la maggior parte fu ritirata non appena fu scoperto l’incredibile errore. Al momento ne potrebbero essere ancora in circolazione circa 100, e questo le renderebbe incredibilmente di valore, da almeno 6.000 euro.