Michelle Hunziker, deciso il prossimo impegno in Tv: c’è l’annuncio

Anche se i palinsesti della prossima stagione televisiva verranno resi noti dopo la fine di quest’estate, è già stato reso noto il prossimo impegno di Michelle Hunziker. Ecco di quale amatissimo programma si tratta.

Il 26 aprile è stato un giorno molto importante per Michelle Hunziker. La soubrette ha trascorso la giornata a Berlino per il lancio della sua linea cosmetica. Il nome ed i contenuti di questa nuova attività ricordano molto da vicino l’avventura intrapresa da Gwyneth Paltrow. La conduttrice svizzera ha infatti fondato Goovi, che vende prodotti biologici.

Non sono questi i soli impegni di Michelle Hunziker. Fino al prossimo 11 giugno sarà impegnata insieme a Gerry Scotti dietro il bancone di Striscia la Notizia. Sono ormai 22 anni che la conduttrice è diventata un volto familiare agli spettatori nel programma satirico di Antonio Ricci che va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5.

Michelle Hunziker, ecco quale sarà il prossimo impegno

Anche se Mediaset deciderà i palinsesti della prossima stagione solo alla fine di questa estate, Dagospia ha già rivelato quale sarà il prossimo impegno della conduttrice in Tv. Quest’anno la Hunziker è riuscita ad andare in onda per la prima volta nella sua carriera con un programma disegnato tutto intorno a lei, Michelle Impossibile.

La trasmissione ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica, con oltre 2,5 milioni di spettatori per ciascuna puntata. Mediaset starebbe pensando di riproporre l’appuntamento anche per il prossimo anno. Oltre a rinnovare l’impegno, anche il numero delle puntate dovrebbe essere aumentato.

Non solo Michelle Impossibile: cosa potrebbe fare la conduttrice

Se per la nuova edizione di Michelle Impossible sembrerebbe probabile una collocazione nei palinsesti a partire da gennaio 2023, riguardo gli altri possibili impegni della Hunziker c’è la più totale incertezza. Si dà per scontato che torni ancora una volta a Striscia la Notizia, per ricomporre ancora una volta la coppia ormai rodata con Gerry Scotti.

C’è la più totale incertezza riguardo il destino di un programma che ha provato a lanciare quest’anno, All together now. Il format non ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, fermandosi a circa 2 milioni di spettatori. La puntata speciale dedicata ai bambini, però, è piaciuta molto e Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv si è augurato che questa particolare esperienza televisiva possa essere ripetuta ed ampliata.

Ecco un breve filmato girato dietro le quinte di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti: