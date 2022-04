L’Eredità, concorrente del GF Vip 6 affiancherà Flavio Insinna: bomba a orologeria

Un’ex protagonista del GF Vip 6 potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista in Rai. La clamorosa indiscrezione ha lasciato tutti senza parole.

In casa Rai è tempo di cambiamenti. Il programma che subirà un restyling sarà L’Eredità. Dopo la notizia della scorsa settimana, in cui si ipotizzava di far iniziare il programma non a settembre ma a gennaio 2023, ne è arrivata un’altra che ha lasciato moltissimi telespettatori senza parole.

Il quiz show realizzato da Stefano Santucci e da Amadeus negli studi Televisivi Fabrizio Frizzi da vent’anni a questa parte ha sempre riscosso un enorme successo e diversi sono stati i protagonisti che si sono susseguiti al timone dello show: Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. I cambiamenti molte volte si rivelano utili per mantenere vivo l’interesse e l’attenzione dei telespettatori, ma non sempre le modifiche apportate ai programmi riguardano solo i conduttori. Le novità quindi abbracciano anche i giochi e i volti che fanno da supporto al padrone di casa.

È in tale ottica che si inserisce la possibile sostituzione della professoressa Samira de L’eredità che potrebbe essere sostituita con un altro volto noto al mondo dello spettacolo. Si tratta di un’ex protagonista del GF Vip 6.

Ex gieffina verso un ruolo da protagonista in Rai? Bomba a orologeria

A lanciare l’indiscrezione è stata PiúDonna. Secondo il suddetto sito la Rai è intenzionata a sostituire la professoressa Samira con Federica Calemme. Ma com’è nata questa indiscrezione? Ebbene, è apparso un video della ex Gieffina in cui sui social rispondeva alle tante domande dei fan ed è emerso un piccolo particolare. L’ex vippona ha dichiarato infatti che non le dispiacerebbe ritornare nel quiz show della Rai e questa frase ha fatto riflettere i suoi ammiratori e gli esperti di gossip.

Dopo la sua esperienza al GF Vip 6 la Calemme non è apparsa molto in televisione in quanto si è dedicata con tutta se stessa alla sua nuova relazione con Gianmaria Antinolfi, nata proprio durante il reality. La ragazza però adesso ha voglia di provare nuove esperienze lavorative e chissà che davvero mamma Rai non decida di inserirla a L’Eredità.