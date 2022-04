La Pupa e il Secchione, svelato il cachet di Soleil Sorge: compenso da urlo

Quanto guadagna Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione? La somma cospicua è stata oggetto di dibattito tra il pubblico.

La Pupa e il Secchione 2022 è tornato in onda il 15 marzo su Italia 1. Al timone del programma, come orami è ben noto, c’è Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea, dopo un lungo periodo di informazione pomeridiana, è finalmente tornata a intrattenere il suo pubblico in prima serata.

La Pupa e il Secchione terminerà il 3 maggio con l’ottava puntata: una a settimana. Barbara D’Urso, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni prima dell’esordio, ha spiegato in che modo ha cambiato pelle al format partorito da Mediaset nel lontano 2006. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha evidenziato che l’idea di fondo è stata di trasformare la trasmissione in un show che potesse essere un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

Intuizione vincente quella di Barbara D’Urso che ha ricevuto consensi anche per la scelta dei suoi opinionisti. Scegliere delle proposte lavorative nel mondo dello spettacolo è difficile perché oltre al denaro si deve pensare alla visibilità. Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge sono stati tre opinionisti azzeccati.

La Pupa e il Secchione, svelato il cachet di Soleil Sorge: compenso cospicuo per l’ex gieffina

Per questa edizione totalmente rivisitata e in competizione con la Champions League nel giorno di martedì, a Barbara D’Urso è stato affidato l’arduo compito di fare una selezione minuziosa che tenesse conto delle tendenze. I giudici sono tutti e tre acclamati dal pubblico ma Soleil è la più amata. L’ex gieffina, Antonella Elia e a Federico Fashion Style per svolgere il compito di giudici hanno richiesto dei pagamenti molto alti, forse anche troppo. Da piccole indiscrezioni e qualche lamentela velata da parte della bella Antonella Elia, sembra che ora si sia scoperto il cachet a puntata di Soleil Sorge.

La cifra, secondo quanto riporta AmalfiNotizie.it, si aggira sulle 50.000 euro a serata. Somma elevata ma c’è una motivazione. Ora come ora molti ex gieffini sono pagatissimi perché sono sulla cresta della notorietà. Per averli come ospiti oppure come opinionisti, le cifre sono molto cospicue. Inizialmente, addirittura, si era parlato di 100.000 euro a puntata per Soleil Sorge, ma in questo caso, è arrivata immediatamente la smentita.