Ilary Blasi, splendida notizia per la sorella Melory: l’annuncio avviene in diretta. Un momento di grande commozione per tutta la famiglia

Era rimasta disoccupata quasi all’improvviso, viste le difficoltà degli ultimi due anni. Poi la bella notizia del nuovo impiego e la comunicazione attraverso il proprio profilo Instagram.

La perdita del lavoro è un dramma per ogni persona. Vedere andare in frantumi la nostra quotidianità e la sicurezza economica può minare le uniche certezze che abbiamo nella vita. Un periodo difficile che è toccato anche a Melory Blasi, la sorella minore di Ilary. La cognata di Francesco Totti, aveva comunicato infatti sui propri canali social di aver perso il proprio impiego lo scorso mese di febbraio. La ragazza, classe 1990, è un ortottista e aveva cominciato a lavorare da diversi anni del settore, dopo aver ottenuto prima la laurea nel 2012 in Ortottica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e poi quella in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie all’Università di Tor Vergata, nel 2015.

Su Instagram, dopo essere rimasta disoccupata aveva scritto: “Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!”. Un momento difficile che era stato bilanciato dalla grandissima gioia per l’arrivo di Jolie, la sua prima figlia, avuta dal compagno Tiziano Panicci.

Ora finalmente anche dal punto di vista professionale è tornato il momento di festeggiare. Melory su Instagram, dove viene seguita da 43.4 mila follower, ha deciso di condividere la propria soddisfazione per essere riuscita nell’impresa di trovare subito un altro impiego a tempo pieno.

“Posso dirvi che il mio lavoro è rimasto sempre lo stesso: ortottista. Fortunatamente dopo tre mesi ho trovato un nuovo posto“, ha spiegato in modo semplice. Nonostante non sia mai apparsa in tv e non sembri interessata alla notorietà, sui social è particolarmente attiva, come testimoniato dalle numerose foto e post condivisi. Di lei sappiamo anche che ha un ottimo rapporto con Francesco Totti, al pari della sorella Silvia. La famiglia di Ilary si coccola spesso l’ex capitano della Roma e almeno su quel punto di vista non c’è nessuna crisi all’orizzonte.