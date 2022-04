Gerry Scotti, retroscena inaspettato su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: che sorpresa

C’è una coppia della televisione italiana che Gerry Scotti ama moltissimo. Il noto conduttore ha rivelato per la prima volta questo e tanti altri piccoli dettagli e passioni della sua vita al di fuori dell’orario lavorativo.

C’è un programma che Gerry Scotti ha nel suo cuore. Si tratta de Lo show dei record, che quest’anno lo ha visto tornare ancora una volta come conduttore. Gli spettatori, però, sono stati davvero pochi in ciascuna delle puntate, con un calo evidente proprio nell’ultima. Il programma ha realizzato addirittura 1 milione di spettatori in meno rispetto alla Rai.

Grazie a quest’esperienza appena conclusa, oltre alla sua presenza ormai consolidata a Tu Si Que Vales, i suoi ammiratori hanno conosciuto alcuni degli hobby del conduttore. È ormai noto l’interesse di Gerry Scotti per le moto e tutto ciò che in generale riguarda il mondo dei motori. Il re dei quiz ha voluto rivelare anche un’altra particolare passione.

Gerry Scotti, ecco il nome della coppia che lo fa impazzire

Gerry Scotti ha voluto raccontare in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni alcuni aspetti personali della sua vita. Innanzitutto, il suo utilizzo della Tv come spettatore è ben definito. Nei giorni feriali rimane davanti al piccolo schermo circa due ore, mentre il sabato e la domenica guarda diversi programmi per un totale di circa sei ore al giorno.

Gerry Scotti, che è considerato un idolo da molti che vorrebbero intraprendere la carriera di presentatore televisivo, ha rivelato di essere un fan sfegatato di una delle coppie più note del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di Maria De Filippi e del marito Maurizio Costanzo: Gerry non può fare a meno di seguire i loro programmi.

Non sol De Filippi e Costanzo: il conduttore indica un altro nome

Gerry Scotti non ha mai nascosto la particolare ammirazione per Maria De Filippi. Oltre a lavorare insieme a lei a Tu Si Que Vales nelle vesti di giudice, il conduttore è stato anche ospite in questa stagione di Amici, dove ha mostrato con i suoi commenti di essere un vero appassionato del talent-show di Canale 5.

Gerry ha spiegato di non voler perdere per nessuno motivo le puntate del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore ama molto anche Carlo Conti, ma segue anche i talk-show, il TG5, e gli piacciono le serie Tv. Si sente inoltre abbastanza tecnologico da poter aiutare i suoceri nel capire quale tasto del telecomando devono schiacciare.

Ecco un filmato girato dietro le quinte di Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker: