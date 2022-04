Ex GF Vip, che paura: la foto genera panico fra i fan – VIDEO

Una foto pubblicata da un ex gieffino, accompagnata da una particolare didascalia, ha subito fatto pensare al peggio. Ecco cosa ha poi spiegato il diretto interessato in un video, integrato poco dopo dalla sua fidanzata.

Rosalinda Cannavò è appena tornata dall’America, dove è stata al Coachella. La conduttrice ha raccontato sui propri canali social di essere veramente soddisfatta dell’esperienza. Allo stesso tempo, però è anche molto stanca. Questo perchè ha camminato moltissimo: in tre giorni ha percorso circa trenta chilometri.

La protagonista di Casa Chi si è mostrata insieme al suo cane Chivu, ed allo stesso tempo ha fatto sapere di essere veramente preoccupata all’idea di dover impacchettare tutto per il trasloco. Ha anche fatto vedere la situazione in cui versava la sua stanza: c’erano abiti e scatoloni ovunque, che suggerivano come fosse in difficoltà nelle manovre.

Perchè si è generato il panico fra i fan dell’ex GF Vip

Mentre Rosalinda Cannavò è stata raggiante come al solito, il suo fidanzato Andrea Zenga ha fatto spaventare i suoi fan. Ha infatti pubblicato su Instagram una foto di una finestra, aggiungendo questa didascalia: “Questa sarà la mia vista per qualche giorno”. Ha anche aggiunto un’emoticon con gli occhi lucidi, che ha subito fatto pensare al peggio.

Gli ammiratori di Zenga e Cannavò hanno subito pensato che ci fosse stato un litigio della coppia, o che comunque fosse successo qualcosa di molto grave. Qualche ora dopo, è intervenuto lo stesso Andrea per fare chiarezza riguardo quanto era successo. La foto della finestra, ha spiegato, è stata messa per indicare che davvero lui vedrà solo quello.

L’ex gieffino ha rivelato di non sentirsi molto bene e di avere l’influenza. Ecco perchè, per qualche giorno, il panorama che potrà vedere sarà solo una finestra. Andrea Zenga non ha aggiunto maggiori informazioni a riguardo, mentre

