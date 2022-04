Elodie l’ha rifatto: l’indiscrezione fa sognare i fan!

Cosa bolle in pentola? Elodie sta facendo sognare i suoi fan con un’indiscrezione pazzesca che la riguarda in prima persona

Un’indiscrezione ha fatto impazzire i fan nelle ultime ore. Tutti coloro che seguono la cantante di Amici di Maria De Filippi hanno sempre voluto il meglio per lei, ma soprattutto sanno cos’è che fa al caso suo.

Se da un punto di vista della carriera Elodie sta viaggiando a gonfie vele, ancor più lo fa dal punto di vista sentimentale. Soltanto poco tempo fa, la cantante romana è stata paparazzata insieme ad un altro uomo, poco dopo la rottura con Marracash, ma è evidente che chiodo scaccia chiodo non abbia mai funzionato.

Nella testa di Elodie, come in quella di Marracash, ci sono sempre stati l’uno per l’altro ed entrambi più volte sono tornati a parlare dell’argomento con tanta nostalgia e mai con rancore. La loro storia è stata chiusa con molta serenità, ma forse non è mai stata realmente chiusa.

Elodie e Marracash di nuovo insieme? L’indiscrezione che fa sognare i fan

Il Magazine Chi diretto da Alfonso Signorini ha appena confermato l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa da Alberto Dandolo su Oggi. Nell’ultimo pezzo in edicola, infatti, il rapper di successo è stato paparazzato ad entrare ed uscire dalla casa della dolce Elodie. Visto e considerato che sembrerebbe proprio che i due si stiano rivedendo, è altrettanto scontato che la relazione con Davide Rossi è stata fulminea e già giunta al capolinea. I fan della coppia nata dal videoclip di Margarita possono finalmente esultare, ma non troppo: cosa tramano i due insieme? C’è un effettivo ritorno di fiamma? Intanto nessuno dei due si è esposto sulla questione e non è detto che lo faranno a breve.

La loro storia d’amore è sempre stata vista come da esempio e quando ci fu il comunicato ufficiale della fine della loro relazione per gli inguaribili romantici fu un vero e proprio colpo al cuore. Adesso però è ora di tirare un sospiro di sollievo perché la paparazzata da Chi lascia ben sperare su un possibile ritorno di fiamma tra due che non hanno mai smesso di amarsi.