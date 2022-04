“Ho un cancro alle tonsille”, il mondo della musica è sconvolto: annuncio terrificante

Il mondo della musica è stato sconvolto nelle ultime ore da un annuncio terrificante. Infatti un famoso chitarrista ha un cancro alle tonsille.

Un annuncio delle ultime ore ha sconvolto il mondo della musica, con uno dei chitarristi più famosi al mondo che ha deciso di dare un annuncio terrificanti. Infatti l’uomo ha un cancro alle tonsille e non può partire in tour con la band: scopriamo chi è.

L’ex chitarrista degli Oasis, ora al fianco di Liam Gallagher, Bonehead ha rivelato di lottare contro un cancro alle tonsille. Il vero nome del musicista 56enne come in molti sapranno è Paul Arthurs ed ha deciso di diffondere la notizia tramite i social network. Infatti Paul ha rivelato che salterà i prossimi concerti con Liam Gallagher mentre inizierà il trattamento. Bonehead ha quindi scritto sui suoi profili social: “Mi prenderò una pausa dal suonare per un po”.

Sempre nel post ha poi evidenziato: “Mi è stato diagnosticato un cancro alle tonsille, ma la buona notizia è che è curabile e inizierò presto un ciclo di trattamento“. Mentre per quanto riguarda i concerti Bonehead ha dichiarato: “Vi terrò informati su come sta andando. Sono dispiaciuto di perdermi i concerti con Liam e la band. Cercate di avere la migliore estate e godetevi i concerti se ci andate. Ci vediamo presto xxx“. Andiamo quindi a vedere le parole del musicista online.

Oasis, Bonehead ha un cancro alle tonsille: l’annuncio del chitarrista

Bonehead è lo storico ed ex chitarrista degli Oasis. Nel corso di questa estate doveva aggregarsi a Liam Gallagher per un grande tour di concerti. Purtroppo però il musicista ha ricevuto la brutta notizia di avere un tumore alle tonsille. Fortunatamente però c’è un lato positivo, come detto dallo stesso chitarrista che ha comunicato che la malattia è curabile. Per sottoporsi ai trattamenti, però, il musicista dovrà saltare proprio il tour con Gallagher.

Dopo aver dato la notizia al mondo intero, a commentare quanto appreso ci ha pensato proprio Liam Gallagher. Infatti il cantautore inglese ha scritto sui social: “Mando grande amore all’unico Bonehead e alla sua famiglia, augurandoti una rapida guarigione, stiamo tutti pensando a te, tornerai sul palco prestissimo“. Quindi l’ex leader degli Oasis si prepara ad affrontare un tour senza il suo amico e collega di lavoro.