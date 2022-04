Anticipazioni Uomini e Donne, mazzata per Riccardo: Ida Platano gioisce

Una nuova puntata di Uomini e Donne sarà infiammata dal Trono Over con Riccardo e Ida al centro dello studio: tutte le anticipazioni

La settimana di Uomini e Donne è iniziata col botto con il Trono Classico di Luca Salatino e Veronica che hanno infiammato lo studio con i loro corteggiatori. Adesso è il turno del Trono Over per cui ce ne saranno delle belle.

Inevitabilmente il ritorno di Riccardo Guarnieri ad Uomini e Donne avrebbe suscitato qualcosa all’interno dello studio, visto e considerato che al dating show partecipa anche la sua ex storica. Nonostante ciò, il cavaliere ha deciso che avrebbe continuato il suo percorso senza Ida Platano, ma conoscendo altre dame che avrebbero potuto fare al caso suo. Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 27 aprile, Riccardo sarà al centro dello studio per il suo rapporto con Gloria.

Nonostante sembrava che le cose tra i due potessero decollare, in realtà cominceranno a litigare animatamente al centro dello studio. La polemica comincia quando Riccardo scopre che la dama mette like su Instagram a pagine denigratorie delle coppia. Gloria controbatterà che il cavaliere pensa troppo al mondo social e poco alla vita reale, fino ad utilizzare parole taglienti che non sono affatto piaciute a Riccardo.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano uscirà con Matteo?

Al centro dello studio finirà anche Ida Platano che ha un destino diverso al dating show. La dama bresciana è da tempo ad Uomini e Donne ed il suo percorso è stato molto dissestato: da ultimo Alessandro Vicinanza le ha spezzato il cuore. A differenza del suo ex storico, Riccardo Guarnieri che sta vivendo momenti concitati della sua esperienza al dating show, la dama sarà al centro dello studio per conoscere un nuovo cavaliere, Matteo.

Nonostante la presenza dell’ex, Ida Platano ha aperto ancora una volta le porte del suo cuore verso un nuovo cavaliere. Sono destinati a durare? Questa è la speranza di tutti coloro che sono vicini alla dama e vorrebbero vederle risalire la china a seguito della rottura con Riccardo che non le ha mai permesso di godersi appieno le relazioni.