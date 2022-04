Terremoto in Rai: leggenda di Sanremo alla conduzione di un nuovo programma! La decisione è arrivata in queste ore

E’ stato sempre uno dei volti più amati, sia per la sua bravura nel canto che per la sua simpatia. Ora avrà a disposizione un programma tutto suo sulla televisione di stato.

Le sue melodie sono state la colonna sonora di diverse generazioni. Loretta Goggi ha raccolto grandissimi consensi, da Sanremo fino alla televisione, con un’allegria e una simpatia in grado di sopravvivere alle difficoltà della vita. Ora dopo un periodo in disparte sembra essere tornato il suo momento, con un programma da condurre sulla Rai. Ad annunciarlo è stato il direttore di Rai Uno e dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta. Il dirigente, parlando ai microfoni di Rai Isoradio all’interno della trasmissione “L’autostoppista”, ha spiegato di voler puntare nettamente su di lei.

La Goggi dovrebbe aiutare Rai Due ad uscire dalla crisi di ascolti in cui è recentemente precipitata. Per la cantante Coletta ha dichiarato di voler fare una sorta di “Operazione Raffaella Carrà bis“, ricordando il tempo in cui portò su Rai Tre la grandissima presentatrice scomparsa lo scorso 5 luglio.

Terremoto in Rai, nuovo programma per Loretta Goggi: lo annuncia Stefano Coletta

Entrando dello specifico di che tipo di show potrebbero vedere i telespettatori, Coletta aggiunge: “Come accadde con Raffaella Carrà, quando ero direttore di Rai3, mi piacerebbe riportare in Rai Loretta Goggi con un suo programma. Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio. Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo. Con Loretta il mio obiettivo è quello di riportare dei volti credibili anche per rilanciare Rai2“.

Di certo questo tipo di mossa sarebbe in assoluta controtendenza rispetto alla strada intrapresa negli ultimi anni. La seconda rete della Rai è infatti diventata un po’ lo spazio per i più giovani, in contrapposizione a Italia 1 e in questi anni ha puntato su profili quali Stefano De Martino per attrarre quella fascia di ascolti. Il ritorno ad un profilo come quello della Goggi lascerebbe qualcuno perplesso all’interno delle stanze di Viale Mazzini. Chissà però che l’intuizione di Coletta non abbia ragione.