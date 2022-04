“Ho rischiato di morire con un’onda di 5 metri”, panico all’Isola dei Famosi: cos’è successo

Un pericolo scampato per poco, panico all’Isola dei Famosi per un rischio di morte sotto un’onda alta 5 metri

Se è vero che la naufraga romanza molto i suoi racconti, è anche vero che in diretta all’Isola dei Famosi è tutto amplificata. È questa volta il caso di un momento di panico dall’Honduras.

Lory Del Santo si è fatta conoscere sull’Isola dei Famosi per i suoi racconti sempre molto romanzati. Aneddoti, esperienze, fidanzati famosissimi e molto altro sono gli argomenti quotidiani della compagna di Marco Cucolo. Questa volta, la showgirl ha raccontato di un vecchio aneddoto di quando era in Australia a trovare Bob Dylan che ha lasciato tutti senza parole: “Ho rischiato di morire in mare in Australia. Ero andata con Bob Dylan. Lui stava facendo un tour in Australia a Melbourne e Sydney. Io ero una sua fan e ho detto ‘ok vado e lo incontro’. Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nello stesso albergo di Bob e a conoscerlo”.

Soltanto l’indomani, il bodyguard propone a Lory Del Santo di andare a fare una nuotata insieme: “Il mare era bellissimo. Io ero sdraiata sulla spiaggia e lui mi ha detto di bagnarci. L’acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. Un’onda enorme di 5 metri mi ha portata a largo lontanissima dalla spiaggia”.

Isola dei Famosi, come n’è uscita Lory Del Santo? Il racconto “travolgente”

Non è uno spoiler, ma è evidente agli occhi di tutti che Lory Del Santo sia arrivata ai giorni nostri. Com’è riuscita ad uscire da quell’onda travolgente? La showgirl ha subito raccontato: “Una corrente ha risucchiato sia me che il bodyguard. Eravamo lontanissimi dalla costa e non potevamo chiedere aiuto. Lui mi urlò di nuotare di traverso e non verso la terra. Stava anche arrivando un’onda ancora più alta e pensavo di non farcela. Lui mi ha urlato ‘forza, appena l’onda si scontra contro di te tu spingi e nuota con tutta la forza’”.

Attimi di vero terrore quando improvvisamente la showgirl è riuscita a risalire e si è trovata scaraventata sulla sabbia: “È stato bellissimo e ho pensato ‘stavo morendo e adesso mi ritrovo qui, salva, il mondo è bellissimo e sono sotto al sole sulla spiaggia’. Non mi scorderò mai quei momenti. Anche adesso che ne parlo sto rivivendo tutto e mi sembra di rivedere la scena“.