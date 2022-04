È morta donna Assunta, vedova di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano

Quando nel 1969 Federico de' Medici morì, Donna Assunta sposò in chiesa Giorgio Almirante, che aveva divorziato da un precedente matrimonio civile. La condizione irregolare familiare del leader del MSI aprì un dibattito pubblico nel 1974 in occasione del referendum sul divorzio.

Assunta Almirante è morta all’età di cent’anni. Era la vedova di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. Conosciuta da molti come Donna Assunta, è considerata da molti la memoria storica della destra italiana.

La sua famiglia le organizzò un matrimonio con Federico de’ Medici all’età di 17 anni

Il suo nome di battesimo è Raffaella Stramandinoli, era nata a Catanzaro il 14 luglio del 1921 da una famiglia di latifondisti benestanti ma era diventata romana di adozione. Quando aveva 17 anni, la sua famiglia le organizzò un matrimonio con il marchese con Federico de’ Medici, 21 anni più anziano di lei, dal quale ebbe tre figli: Marco, Marianna e Leopoldo.

Nel 1952 si innamorò di Giorgio Almirante

Nel 1952 a Roma conobbe Giorgio Almirante, allora deputato del Movimento Sociale Italiano e si separò dal marito. Dal loro amore, nel 1958, nacque Giuliana, che porta il nome de’ Medici perché il marchese decise di riconoscerla per evitare scandali.

Dal loro matrimonio nacque un dibattito pubblico sul divorzio

Quando nel 1969 Federico de’ Medici morì, Donna Assunta sposò in chiesa Giorgio Almirante, che aveva divorziato da un precedente matrimonio civile. La condizione irregolare familiare del leader del MSI aprì un dibattito pubblico nel 1974 in occasione del referendum sul divorzio, nel quale il Movimento Sociale Italiano assunse una netta posizione per l’abrogazione.

Anche dopo la morte di Almirante, nel 1988, Assunta è stata sempre considerata un importante punto di riferimento nella destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche. Fu proprio lei a sponsorizzare Gianfranco Fini alla guida del Movimento Sociale ma fu molto critica nei confronti della Svolta di Fiuggi nel 1995, quando MSI e DN diventarono in larga parte Alleanza Nazionale.

Nel 2007 Donna Assunta partecipò all’assemblea costituente de La Destra di Francesco Storace, stigmatizzando la fusione di AN con Forza Italia nel Popolo della Libertà e la successiva scissione che portò Gianfranco Fini a fondare Futuro e Libertà per l’Italia.

Le reazioni dei politici sui social

“Donna Assunta Almirante ha segnato un’epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri all’Ansa.

“Addio a donna Assunta, una delle donne più affascinanti e influenti di Roma, morta oggi a 101 anni. Voglio ricordarla con questa istantanea, accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno”, ha scritto su Twitter il senatore Gianfranco Rotondi, pubblicando una foto di Assunta Almirante con Silvio Berlusconi.

“È stata la memoria storica della Destra Italiana, rispettata e ammirata anche dagli avversari politici. Fu donna libera e sempre vicina al proprio marito Giorgio Almirante”, ha scritto il deputato FdI Federico Mollicone.