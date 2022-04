Mediaset ha deciso, un programma storico chiude: pubblico sconcertato

Mediaset ha deciso, un programma storico chiude: la notizia è una mazzata per il pubblico. Sta per arrivare la conferma, cambia tutto

C’erano poche certezze nei palinsesti estivi degli ultimi anni in mezzo alle mille repliche. Battiti Live su Italia 1, in pratica il nuovo Festivalbar. Ma anche Temptation Island in prima serata su Canale 5.

Ecco, almeno uno dei due la prossima estate non ci sarà e non stiamo parlando dello show musicale che si registra in Puglia. L’indiscrezione era stata lanciata un paio di settimane fa da TvBlog e adesso sembra trovare conferma ufficiale. Lo dicono i listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia che non lascerebbero spazio a nessun dubbio.

Nei palinsesti estivi di Mediaset varati da Pier Silvio Berlusconi non esiste traccia del dating show di Canale 5 che di solito cominciava a metà giugno anche se le registrazioni in Sardegna partivano un paio di settimane prima. Sicuramente non lo vedremo a giugno, molto probabilmente nemmeno a settembre come era stato quando il programma aveva raddoppiato i suoi impegni tra coppia Vip e sconosciute.

Mediaset ha deciso, un programma storico chiude: una brutta sorpresa per tutti

Una decisione, quella di Mediaset, che al pubblico ma anche a molti osservatori appare incomprensibile. Temptation island aveva cominciato la sia avventura con questo nome nel 2014, prodotti dalla fascino di Maria De Filippi e fin da subito era stato affidato a Filipppo Bisciglia.

Non tutte le edizioni sono state memorabili, nel tempo è partita anche l’edizione Vip ma in ogni caso gli ascolti sono sempre stati decisamente alti, specialmente in una stagione come l’estate che non premia la televisione. Ecco perché nessuno immaginava che Mediaset prendesse una decisione di questo tipo.

Effettivamente Filippo Bisciglia, intervistato di recente da Nuovo Tv, aveva solo osservato che ne aveva parlato con Maria De Filippi per l’ultima volta lo scorso novembre. Ma poi non si era più fatto vivo nessuno e questo faceva immaginare che si arrivasse ad una conclusione così amara. Le indiscrezioni dicono che nella serata solitamente riservata a Temptation Island saranno trasmesse le repliche della stagione 2021 di Tu sì que vales e il resto lo scopriremo presto.