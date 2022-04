Maria De Filippi, stop in arrivo: Mediaset ha scelto il suo sostituto. Cambierà tutto a partire dal mese di giugno

Uomini e Donne si avvia alla solita pausa estiva che scatterà fra poco più di un mese. La televisione privata ha scelto una soap opera per sostituite il format della De Filippi.

Un’altra lunga stagione televisiva si sta avviando a conclusione. Come avviene ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate iniziano a cambiare i palinsesti. Giugno ha sempre segnato la staffetta per le reti Mediaset, con la fine dei talk show e maggiore spazio a film e soap. Nemmeno il 2022 farà eccezione e su Canale 5 sono già pronte le mosse per l’estate. Ad andare in soffitta ci sarà anche Uomini e Donne di Maria De Filippi, pronta poi a tornare più carica che mai a partire da settembre.

Il dating show verrà sostituito tra poco più di un mese da una soap opera spagnola: ‘Un altro domani’. La speranza di Mediaset è che questo format possa raccogliere un successo simile a ‘Il segreto‘ e ‘Una vita‘. Per quanto riguarda i fan di U&D sarà sicuramente un distacco complicato, visto i colpi di scena che avevano caratterizzato le ultime settimane.

E’ tornato in studio Riccardo Guarnieri e ci si aspetta un nuovo capitolo con Ida Platano. Gemma Galgani è sempre persa dietro la ricerca di un amore che non arriva e i fan credono che presto ci sarà un colpo di scena. Insomma tanta carne al fuoco che rimarrà in stand-by.

Lo show di Maria De Filippi tornerà poi come detto nella prossima stagione 2022/2023, con grandi novità e nuovi personaggi. Dame e cavalieri pronti a bucare lo schermo sono già al vaglio della produzione. Tuttavia non va dimenticato che da qui a giugno ci saranno ancora diverse puntate da seguire e altrettanti spunti di cui discutere. Come spesso accaduto in passato, i migliori colpi di scena arrivano proprio a ridosso della pausa estiva. Non ci resta quindi che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 14.45 in fascia quotidiana e vedere cosa ci regaleranno questi ultimi fuochi.